 Протести в Нікарагуа: ще щонайменше вісім осіб загинуло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Протести в Нікарагуа: ще щонайменше вісім осіб загинуло

Кількість загиблих внаслідок протестів у Нікарагуа збільшилась до 178осіб. Протестувальники вимагають відставки президента Даніеля Ортеги.

У цьому будинку, за даними ЗМІ, згоріла ціла сім'я

У цьому будинку, за даними ЗМІ, згоріла ціла сім'я

Кількість загиблих під час протестів у Нікарагуа зросла до 178 осіб - щонайменше вісім людей загинуло в столиці Манагуа в суботу, 16 червня, повідомили джерела в поліції агенції новин AFP. Шестеро із жертв - члени однієї родини, які згоріли в будинку, підпаленому невідомими за допомогою коктейлів Молотова. Ще двоє загинули під час демонтажу дорожніх барикад, ідеться в заяві правоохоронців.

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Влада і опозиція в Нікарагуа домовилися про зменшення рівня насильства. У країні тривають масштабні протести.

Через сутички між противниками та прихильниками уряду, а також поліцією в Нікарагуа загинули ще п'ятеро людей. Загальне число смертей сягнуло багатьох десятків. Президент Ортега відкинув вимоги щодо своєї відставки. (31.05.2018)

У Нікарагуа люди вимагають покарати убивць 43-ьох протестувальників. На марш, який організувала церква, вийшли студенти, пенсіонери та фермери. (29.04.2018)

Протестувальники вимагають відставки президента Даніеля Ортеги, чия каденція завершується у 2022 році. Впливова у латиноамериканській країні католицька церква намагається виступати посередником та миротворцем - напередодні кардинал Леопольдо Бренес заявив, що клірики попросили Ортегу перенести вибори з 2021 на 2019 рік. Президент чіткої відповіді не дав. Раніше, утім, він погодився допустити представників ООН та правозахисників до розслідування обставин загибелі протестувальників.

Масові протести у Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста. 

Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу. Попри поступки влади мітингарі виступили проти репресій та закликають до перевиборів.

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