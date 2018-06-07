Протезування для жертв війни на Донбасі (відео)

В ортопедичному центрі в Києві поранені у війні на Донбасі отримують можливість повернутися до активного життя. Героїчні та трагічні історії пацієнтів - у репортажі.
П'ятирічна Меланія народилася в прифронтовому Маріуполі. До лікаря вона регулярно приходить з бабусею. Її мама загинула 3 роки тому під час обстрілу Маріуполя російськими "Градами". Дівчинка сиділа на колінах у мами, але вижила, хоч і отримала сильні поранення осколками ракети. З такими трагічними історіями лікарі стикаються постійно. Війна на Донбасі - це реальність, яка постійно з ними.
Про самогубства серед військових в зоні АТО та ветеранів в Україні говорять неохоче. Увагу до цієї проблеми привернула нещодавно військова прокуратура. Що має робити держава для підтримки військових? (04.05.2018)
Через конфлікт на Донбасі пройшли майже півмільйона українців. Повернутися до нормального життя в суспільстві, втомленому від соціально-економічних потрясінь, виходить не у кожного. (27.02.2018)
Через психологічні травми від війни на Сході України дедалі більше ветеранів АТО та переселенців потребують допомоги фахівців. Підготовку спеціалістів проводить, зокрема, німецький уряд. (27.01.2017)
Адаптація військових до умов мирного життя - процес тривалий та складний. Психологи констатують: кожному четвертому ветерану важко повернутися у суспільство. Але війна може стати й поштовхом для нового життя. (06.06.2016)