Протезування для жертв війни на Донбасі (відео)

П'ятирічна Меланія народилася в прифронтовому Маріуполі. До лікаря вона регулярно приходить з бабусею. Її мама загинула 3 роки тому під час обстрілу Маріуполя російськими "Градами". Дівчинка сиділа на колінах у мами, але вижила, хоч і отримала сильні поранення осколками ракети. З такими трагічними історіями лікарі стикаються постійно. Війна на Донбасі - це реальність, яка постійно з ними.