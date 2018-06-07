 Протезування для жертв війни на Донбасі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2018

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Політика й суспільство

Протезування для жертв війни на Донбасі (відео)

В ортопедичному центрі в Києві поранені у війні на Донбасі отримують можливість повернутися до активного життя. Героїчні та трагічні історії пацієнтів - у репортажі.

Ukraine ukrainische Soldaten verlassen Debalzewe Krankenhaus in Artemovsk (Reuters/G. Garanich)

П'ятирічна Меланія народилася в прифронтовому Маріуполі. До лікаря вона регулярно приходить з бабусею. Її мама загинула 3 роки тому під час обстрілу Маріуполя російськими "Градами". Дівчинка сиділа на колінах у мами, але вижила, хоч і отримала сильні поранення осколками ракети. З такими трагічними історіями лікарі стикаються постійно. Війна на Донбасі - це реальність, яка постійно з ними. 

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Суїциди українських військових: що робити? (відео)

Про самогубства серед військових в зоні АТО та ветеранів в Україні говорять неохоче. Увагу до цієї проблеми привернула нещодавно військова прокуратура. Що має робити держава для підтримки військових? (04.05.2018)  

Українські ветерани війни на Донбасі: один на один з реальністю

Через конфлікт на Донбасі пройшли майже півмільйона українців. Повернутися до нормального життя в суспільстві, втомленому від соціально-економічних потрясінь, виходить не у кожного. (27.02.2018)  

Психологічна допомога тим, хто повернувся з війни на Сході України (відео)

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Війна як поштовх до розвитку - ветерани АТО діляться досвідом

Адаптація військових до умов мирного життя - процес тривалий та складний. Психологи констатують: кожному четвертому ветерану важко повернутися у суспільство. Але війна може стати й поштовхом для нового життя. (06.06.2016)  

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