 Прокуратура Румунії хоче розслідувати дії екс-керівництва країни в 1989 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Прокуратура Румунії хоче розслідувати дії екс-керівництва країни в 1989 році

Румунська прокуратура хоче порушити кримінальну справу проти колишнього керівництва країни. Його звинувачують у насильстві під час повалення комуністичного режиму в 1989 році.

Екс-президента Румунії Йона Ілієску звинувачують у злочинах проти людяності

Екс-президента Румунії Йона Ілієску звинувачують у злочинах проти людяності

Прокуратура Румунії вимагає проведення розслідування щодо дій колишнього керівництва країни під час повалення режиму Ніколае Чаушеску 1989 року. В понеділок, 2 квітня, генеральний прокурор країни Августин Лазар звернувся до румунського президента Клауса Йоганніса з вимогою порушити кримінальну справу проти екс-президента Румунії Йона Ілієску, екс-прем'єра Петре Романа та колишнього віце-прем'єра Джелу Войкулеску, яких звинувачють в злочинах проти людяності. 

Прокуратура розслідує дії цих політиків та їхню відповідальність за насильство після повалення комуністичного режиму Ніколае Чаушеску. За даними прокуратури, ці політики реалізували "план" та спровокували вбивство, поранення, а також затримання великої кількості людей. "Заходи уряду з утримання влади призвели до численних жертв", - зазначив Лазар. Зокрема, Ілієску, Романа і Войкулеску звинувачують у тому, що вони залучили шахтарів для розгону мирних протестів, а також дозволили застосувати зброю проти маніфестантів.

У червні 1990 року, через місяць після перших посткомуністичних виборів в країні, на яких президентом був обраний Ілієску, він зібрав близько 20 тисяч гірників для захисту своєї партії "Фронт національного порятунку" від, як він це називав, "спроби фашистського перевороту". Гірники жорстоко побили маніфестантів, захопили та зруйнували штаб-квартири демонстрантів в історичних будівлях.

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Національна рада боротьби з дискримінацією Румунії не побачила жодних порушень у тому, що прем'єрка країни Віоріка Денчіле в інтерв'ю назвала депутатів Європарламенту "аутистами". (26.02.2018)

Йона Ілієску разом з екс-прем'єром Петре Романом допитали у справі про смерть чотирьох демонстрантів у 1990 році. Сам екс-президент свою провину заперечує. (23.12.2016)

Екс-прем’єр Петре Роман уже заявив, що не має відношення до цих подій. "Маю відчуття відрази та тотального шоку, тому що я не маю абсолютно нічого спільного з цією історією", - повідомив він інформагенції Agerpres.

За офіційними даними, в дні революції загинули понад 1100 осіб. Слідство в цій справі тривало понад 20 років, однак було закрито в 2015 році. Родичі жертв силового розгону домоглися поновлення справи через Європейський суд з прав людини.

"Фронт національного порятунку" на чолі з Ілієску, колишнім міністром Чаушеску, очолив Румунію в перші тижні після революції. Члени фронту Роман та Войкулеску стали прем'єр-міністром і заступником прем'єр-міністра. Йон Ілієску був президентом Румунії з 1990-го по 1996 рік і з 2000-го по 2004 роки, зараз йому 88 років.
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