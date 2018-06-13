 Прокуратура Нью-Йорка порушила справу проти Фонду Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

Прокуратура Нью-Йорка порушила справу проти Фонду Трампа

Фонду Дональда Трампа закидають "постійні незаконні дії" і виконання ролі "чекової книжки" для особистих розрахунків самого Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Прокуратура штату Нью-Йорк у четвер, 14 червня, порушила справу проти Фонду Трампа за звинуваченням цієї організації у "постійних незаконних діях". Фонд звинувачено у "неправомірній та активній політичній діяльності, неодноразових свідомих транзакціях із самим собою та нездатності дотриматися базових зобов'язань довіреної особи". Про це йдеться у заяві генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Барбари Андервуд. "Як показує розслідування, Фонд Трампа був всього лише чековою книжкою для сплати паном Трампом або його фірмами на користь неприбуткових організацій, незалежно від їхньої цілі або законності", - цитує інформагенція dpa Андервуд.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа список запитань в рамках розслідування імовірного втручання Москви в американські вибори, повідомляє NYT. (01.05.2018)

Адвокат Алекс ван дер Зван, який збрехав слідчим у справі щодо зв'язків Трампа з РФ, засуджений у США до 30 діб арешту та штрафу. У 2012 році юрист співпрацював з міністерством юстиції України у справі Тимошенко. (04.04.2018)

Рада Фонду, згідно з матеріалами розслідування, ніколи не збиралася після 1999 року, а чинний президент США Дональд Трамп ухвалював всі рішення самостійно. Трампа звинувачують у використанні благодійних активів Фонду для розрахунків за власні покупки, сплати штрафів та реклами готелів Трампа. Окрім того, Фонд звинувачують у зборі понад 2,8 мільйона доларів на передвиборній кампанії Трампа з метою вплинути на результати виборів.

Дана справа може означати 10-річну заборону для Трампа керувати будь-якою неприбутковою організацією в Нью-Йорку. Аналогічна заборона на термін до року може бути також накладена на трьох дітей Трампа - Іванку, Еріка та Дональда Молодшого.

Трамп, своєю чергою, наголосив, що його Фонд пожертвував на благодійність більше грошей, ніж отримав - 19,2 мільйона доларів пожертв при 18,8 мільйона надходжень. Трамп також звинуватив "слизьких нью-йоркських демократів" у намаганні засудити його.

У самому Фонді заявили, що уже півтора роки тому оголосили про намір розпустити організацію.

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