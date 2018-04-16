Проблема сміття: як в Німеччині борються з пластиком (відео)

На кожного жителя Німеччини припадає 37 кілограмів пластикового сміття на рік. Що німці з ним роблять?
Лише 25 хвилин в середньому використовують пластиковий пакет у Німеччині. А розкладається він від 100 до 500 років. Сміття, а особливо пластикове, стає все більшою проблемою. Як їй дають раду в Німеччині?
Німці шукають нові ідеї, як використовувати вторсировину та речі, які вже відслужили своє. Деякі з інновацій - дуже креативні, як-от у дизайнерів з Гамбурга. (26.03.2018)
Німці виробляють гори побутового сміття, чималу частину якого складають пластикові упаковки. Однак чи справді є нешкідливими замінники поліетиленових пакетів? (08.02.2018)