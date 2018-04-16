 Проблема сміття: як в Німеччині борються з пластиком (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2018
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Політика й суспільство

Проблема сміття: як в Німеччині борються з пластиком (відео)

На кожного жителя Німеччини припадає 37 кілограмів пластикового сміття на рік. Що німці з ним роблять?

Plastikmüll Müll Verpackungsmüll (picture alliance/dpa/S.Sauer)

Лише 25 хвилин в середньому використовують пластиковий пакет у Німеччині. А розкладається він від 100 до 500 років. Сміття, а особливо пластикове, стає все більшою проблемою. Як їй дають раду в Німеччині? 

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Що робити зі сміттям? Ідеї дизайнерів з Гамбурга (відео)

Німці шукають нові ідеї, як використовувати вторсировину та речі, які вже відслужили своє. Деякі з інновацій - дуже креативні, як-от у дизайнерів з Гамбурга. (26.03.2018)  

Чи є біопластик справді альтернативою пластиковій упаковці?

Німці виробляють гори побутового сміття, чималу частину якого складають пластикові упаковки. Однак чи справді є нешкідливими замінники поліетиленових пакетів? (08.02.2018)  

Єврокомісія вирішила активніше боротися з пластиковим сміттям

До 2030-го року усі пластикові упаковки в країнах ЄС мають вироблялись із матеріалів, придатних для повторної переробки, заявили у ЄК. (16.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Куди німці дівають сміття? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (23.01.2018)  

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