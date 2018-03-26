Прихильники Пучдемона блокували дороги в Каталонії

Прихильники незалежності Каталонії у вівторок, 27 березня, заблокували дві магістралі на знак протесту проти затримання Карлеса Пучдемона в Німеччині. Окрім того, як повідомляє інформагенція AP, було заблоковано кілька доріг у центральній частині регіональної столиці Барселони.

Нагадаємо, що 25 березня лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 26 березня суд у німецькому місті Ноймюнстер вирішив, що екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишатиметься під вартою, доки не ухвалять рішення щодо його екстрадиції.

Ще 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення до 30 років.