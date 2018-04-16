Принц Чарльз замінить королеву Єлизавету ІІ на чолі Співдружності націй

Британський принц Чарльз отримав схвалення лідерів країн Співдружності націй щодо головування у ній. На цій посаді 69-річний представник монаршої родини Великобританії замінить свою матір Єлизавету ІІ, якій найближчої суботи, 21 квітня, виповнюється 92 роки. Про це повідомляється у заяві об'єднання у п'ятницю, 20 квітня, напередодні дня народження королеви.
"Ми визнаємо роль королеви у захисті інтересів Співдружності та її народів", - цитує комюніке агенція новин Reuters. Раніше монархиня підтримала призначення принца Чарльза на цю посаду, хоча й лунали заклики щодо передачі цих неспадкових повноважень на основі ротації. Сам Чарльз назвав Співдружність "значною частиною свого свідомого життя". На зустрічі об'єднання у Лондоні були присутні тисячі делегатів зі всього світу.
Заснована 1949 року Співдружність націй раніше була відома як Британська співдружність, вона об'єднує незалежні держави, більшість яких колись входила до складу Британської імперії. Її члени визнають британського монарха як символ вільного об'єднання. На 20 квітня 2018 року налічує 53 учасники, де проживають 2,4 мільярда людей.
Організація не має політичного характеру, йдеться радше про співпрацю урядів, зокрема, в таких питаннях, як захист довкілля. Утім, чинний британський уряд сподівається також збільшити обсяги торгівлі з країнами співдружності пілся виходу країни з Євросоюзу в 2019 році, зазначає інформагенція dpa.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Страшенно мила родина
Концепція "королівської родини" виникла в середині 19 століття - розпочалась із принца Альберта, королеви Вікторії та їхніх дев'ятьох дітей. Відтоді за Британською імперією стоїть не окремий король або королева, а ціла родина. Віндзори модернізували й удосконалили цю концепцію. Сьогодні королева навіть прийняла в родину другу дружину свого сина Чарлза.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Монархія в небезпеці
Георга V (1865-1936, праворуч) можна сплутати з його кузеном російським царем Миколою ІІ. Коли після Лютневої революції 1917 року Микола ІІ мусив зректися престолу, Георг V дистанціювався від нього. Пропозицію політичного притулку він швидко скасував: надто великою була небезпека того, що і в його королівстві теж стане неспокійно. Невдовзі після цього Миколу ІІ було страчено.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Успішний Віндзор: Георг V
Спірне під час Першої світової війни, правління Георга V стабілізувалось після зміни родового імені на Віндзор. Тимчасом як деінде монархії руйнувалися, Георг V провів імперію через економічну кризу і надав британським колоніям незалежність у межах Співдружності націй.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Особливий випадок: Едуард VIII
Після смерті Георга V трон успадкував у 1936 році його син Едуард VIII. Його правління тривало лише 326 днів, Едуард VIII перебував на престолі найменше з усіх британських монархів. Роман з американкою Волліс Сімпсон призвів до скандалу і жорсткої конституційної кризи: консервативний уряд зрештою змусив його зректися престолу.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Зберегти обличчя в кризу: Георг VI
Молодший брат Едуард VIII - Альберт - заповнив прогалину, і 1937 року був коронований як Георг VI. Разом із дружиною Єлизаветою і двома доньками - Єлизаветою і Маргарет Роуз - він об'єднав родину. Він керував державою під час Другої світової війни, щоправда за випробування заплатив власним здоров'ям: у 1952 році король помер від артеріального тромбозу.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Замок Віндзор як місце перепочинку
Один з рецептів успіху Віндзорів - їхня послідовність у кризові часи: під час Другої світової королівська родина поділяла життєві труднощі простих людей і харчувалась, приміром, продовольчими пайками. Георг, попри німецькі авіанальоти і пошкодження Букінгемського палацу, залишався в Лондоні. Лише вихідні він проводив з родиною у Віндзорі.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
"Хочемо бачити короля!"
Завдяки своїй самопожертві члени королівської родини стали символізувати британский опір фашизму. Після капітуляції німецького Вермахту 5 травня 1945 року, сповнений радості величезний натовп скандував перед Букінгемським палацом: "Хочемо бачити короля!" Георг VI був на піку популярності.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Королівські весілля як народні гуляння
Уже в 1947 році маси людей прийшли на весілля кронпринцеси Єлизавети і Філіпа Маунтбеттена. Донька короля виявилася справжньою знахідкою для корони: її правління триває з 1952 року. Її тривалий позбавлений скандалів шлюб і четверо дітей забезпечили Віндзорам подальше існування у часи занепаду багатьох монархій.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Нещасливий спадкоємець: принц Чарлз
Шлюб принца Чарлза і леді Діани ніколи не був щасливим. Він завершився 1992 року неприємним медіаспектаклем, що завдав шкоди репутації королівської родини. Обидва сини мусили впоратися не лише із розлученням батьків у 1996 році, а й із смертю матері у 1997-му. Після періоду відчуження нині принц Чарлз знову став поважним членом королівської родини.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Королівський день народження
У 2016 році Єлизаветі виповнилося 90 років, а 2012 року вона відзначила свій діамантовий ювілей на троні. Вона перебуває на троні найдовше з усіх британських монархів. Вона також побила світовий рекорд перебування на чолі держави. Попри те, що критика королівської родини у ЗМІ дедалі зростає, підтримка монархії за правління Єлизавети II здається нездоланною.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Ідеальна пара: Вільям & Кейт
Після скандального розлучення батька й трагічної смерті матері приватне життя онука королеви Вільяма опинилось під особливо пильною увагою ЗМІ. Він обрав супутницею життя Кейт Міддлтон, яка може і хоче відігравати свою роль у королівській родині. Пара має двох нащадків престолу.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Нове покоління: Шарлотта & Джордж
Наймолодші нащадки Віндзорів уже в юні роки зажили чималої слави у ЗМІ. "Ефектом принца Джорджа" називають вплив, який той має на економіку і поп-культуру: все, що вдягає або чим користується Джордж, краще продається. У віці двох років чоловічий глянець GQ включив його до списку 50 чоловіків Британії, які найкраще вдягаються.
Автор: Юлія Гітц
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Принцеса Діана - ікона стилю
Королева сердець та моди
На передньому плані - легендарна сукня від Versace. Принцеса Діана вдягала її під час фотосесії 1991 року. Незвичайне й вишукано оздоблене вбрання стало першим творінням дизайнера Джанні Версаче для Леді Ді. Діана та Версаче були добрими приятелями. 2015 року цю сукню продали на аукціоні за 200 тисяч доларів США.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Тема виставки - історія життя в сукнях
На виставці представлені й дизайнерські вечірні сукні принцеси Діани, що нагадують про романтику 1980-х років. Свого часу принцеса навчилася застосовувати ці рясно оздоблені рюшем та мереживом вбрання як інструмент дипломатії. Коли ж на початку 1990-х років її шлюб з принцом Чарльзом переживав кризу, сукні стали демонстрацією незалежності та влади, дізнаються відвідувачі виставки.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Скромний початок
"Молодій леді Діані Спенсер світ дизайнерської моди був чужим", - так пояснюють відвідувачам виставки. Спочатку вона мала лише сукню, блузку та кілька пар взуття, решту - позичала в подруг. Ось цю блідо-рожеву шифонову блузку Діана вдягла на першу офіційну зустріч задля створення її портрета 1981 року. Блакитний твідовий костюм вона носила під час медового місяця в замку Балморал у Шотландії.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Медовий місяць із Чарльзом
Спочатку вона була просто дружиною принца Чарльза. Лише дещо згодом після одруження з принцом 1981 року тоді ще 20-річна Діана почала розуміти свої нові статус та роль, пояснюють автори виставки. Що самовпевненішою вона ставала, то більш незалежним та норовливим був стиль її суконь.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Демонстрація зростання самовпевненості
Зі зростанням самовпевненості вона дедалі частіше стала використовувати сукні свого гардероба й для дипломатичних жестів. Приклад тому - сукня, яку вона вдягала під час візиту до Саудівської Аравії. Вбрання прикрашали соколи, а цей птах - символ цієї багатої на нафту арабської країни.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Сукня Travolta
Справжньою "родзинкою" виставки стала оксамитова сукня дизайнера Віктора Едельштайна. У цьому вишуканому вбранні Діана танцювала під час влаштованого 1985 року офіційного бенкету в Білому домі з Джоном Траволтою. У сукню, що згодом отримала назву Travolta, вона вбиралася й під час офіційного візиту з принцом Чарльзом до Бонна, який тоді був столицею ФРН.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Шлях до ікони стилю
"Її самовпевненість постійно зростала, вона сама займалася своїм іміджем та обговорювала свої сукні", - зазначається на виставці. Її улюблена дизайнерка - стиліст Кетрін Вокер - спочатку створювала для неї елегантні вечірні сукні, а потім екстравагантні костюми на кожен день. Саме в них Леді Ді займалася доброчинністю - від обідів у лондонському готелі Savoy до відвідин ВІЛ-інфікованих.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Жінка, яку найбільше фотографували
Діана та ЗМІ: то були відносини любов-ненависть. Вона то нарікала на набридливих фотографів, то цілеспрямовано надсилала пресі інформацію про свої таємниці. Утім, навколо принцеси Діани, без жодних дій з її боку, утворилась ціла індустрія, котра жила тим, що поширювала крадькома вихоплені фотознімки, або розкривала такі собі "таємнички" її особистого життя.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Від принцеси до королеви сердець
На 1990-ті роки припало розлучення з Чарльзом, про яке Діана повідомила 1992 року. Саме ці роки позначилися переходом до "робочого гардероба". Цей перехід позначився також і на зміні самого сприйняття Діани загалом. Від принцеси Уельської вона дедалі більше ставала "народною принцесою", королевою сердець, як висловився тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер після її смерті.
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Принцеса Діана - ікона стилю
Діана як самовпевнена жінка
В останньому павільйоні виставлено п'ять найвідоміших вечірніх суконь Леді Ді. Діана вдягала їх на фотосесію із зірковим фешн-фотографом Маріо Тестіно. Поруч із сукнями виставлені фото, де Діана постає як жінка, що випромінює самовпевненість та добре почувається у своїй ролі.
Автор: Юлія Гітц, Валерій Сааков