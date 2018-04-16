 Принц Чарльз замінить королеву Єлизавету ІІ на чолі Співдружності націй | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

Принц Чарльз замінить королеву Єлизавету ІІ на чолі Співдружності націй

Чарльз стане наступником своєї матері Єлизавету ІІ на посаді глави Співдружності націй. Організація об'єднує країни, більшість із яких раніше була колоніями Британської імперії.

Принц Чарльз на відкритті Ігор Співдружності, 4 квітня 2018 року

Принц Чарльз на відкритті Ігор Співдружності, 4 квітня 2018 року

Британський принц Чарльз отримав схвалення лідерів країн Співдружності націй щодо головування у ній. На цій посаді 69-річний представник монаршої родини Великобританії замінить свою матір Єлизавету ІІ, якій найближчої суботи, 21 квітня, виповнюється 92 роки. Про це повідомляється у заяві об'єднання у п'ятницю, 20 квітня, напередодні дня народження королеви.

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Королева Великобританії Єлизавета ІІ відзначає свій 91 день народження. Офіційні урочистості, втім, традиційно проходять у червні. (21.04.2017)

Весілля Принца Вільяма та Кейт Міддлтон розчулило навіть тих небагатьох британців, які скептично ставляться до монархії. Між тим питання про необхідність її існування час від часу все ж постають у суспільній дискусії. (29.04.2011)

"Ми визнаємо роль королеви у захисті інтересів Співдружності та її народів", - цитує комюніке агенція новин Reuters. Раніше монархиня підтримала призначення принца Чарльза на цю посаду, хоча й лунали заклики щодо передачі цих неспадкових повноважень на основі ротації. Сам Чарльз назвав Співдружність "значною частиною свого свідомого життя". На зустрічі об'єднання у Лондоні були присутні тисячі делегатів зі всього світу.

Заснована 1949 року Співдружність націй раніше була відома як Британська співдружність, вона об'єднує незалежні держави, більшість яких колись входила до складу Британської імперії. Її члени визнають британського монарха як символ вільного об'єднання.  На 20 квітня 2018 року налічує 53 учасники, де проживають 2,4 мільярда людей.

Організація не має політичного характеру, йдеться радше про співпрацю урядів, зокрема, в таких питаннях, як захист довкілля. Утім, чинний британський уряд сподівається також збільшити обсяги торгівлі з країнами співдружності пілся виходу країни з Євросоюзу в 2019 році, зазначає інформагенція dpa.

  • Британська королівська родина на параді Trooping the Colour Parade 17 червня 2017 року

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Страшенно мила родина

    Концепція "королівської родини" виникла в середині 19 століття - розпочалась із принца Альберта, королеви Вікторії та їхніх дев'ятьох дітей. Відтоді за Британською імперією стоїть не окремий король або королева, а ціла родина. Віндзори модернізували й удосконалили цю концепцію. Сьогодні королева навіть прийняла в родину другу дружину свого сина Чарлза.

  • Російський цар Микола ІІ та король Англії Георг V у 1913 році

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Монархія в небезпеці

    Георга V (1865-1936, праворуч) можна сплутати з його кузеном російським царем Миколою ІІ. Коли після Лютневої революції 1917 року Микола ІІ мусив зректися престолу, Георг V дистанціювався від нього. Пропозицію політичного притулку він швидко скасував: надто великою була небезпека того, що і в його королівстві теж стане неспокійно. Невдовзі після цього Миколу ІІ було страчено.

  • Подружжя: Георг V Англійський і Марія фон Тек

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Успішний Віндзор: Георг V

    Спірне під час Першої світової війни, правління Георга V стабілізувалось після зміни родового імені на Віндзор. Тимчасом як деінде монархії руйнувалися, Георг V провів імперію через економічну кризу і надав британським колоніям незалежність у межах Співдружності націй.

  • Едуард VIII з Волліс Сімпсон

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Особливий випадок: Едуард VIII

    Після смерті Георга V трон успадкував у 1936 році його син Едуард VIII. Його правління тривало лише 326 днів, Едуард VIII перебував на престолі найменше з усіх британських монархів. Роман з американкою Волліс Сімпсон призвів до скандалу і жорсткої конституційної кризи: консервативний уряд зрештою змусив його зректися престолу.

  • Король Англії Георг VI з принцесою Єлизаветою, королевою Єлизаветою, королевою-матір'ю Марією

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Зберегти обличчя в кризу: Георг VI

    Молодший брат Едуард VIII - Альберт - заповнив прогалину, і 1937 року був коронований як Георг VI. Разом із дружиною Єлизаветою і двома доньками - Єлизаветою і Маргарет Роуз - він об'єднав родину. Він керував державою під час Другої світової війни, щоправда за випробування заплатив власним здоров'ям: у 1952 році король помер від артеріального тромбозу.

  • Король Англії Георг VI їде верхи з принцесами Єлизаветою і Маргарет у Віндзорському великому парку

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Замок Віндзор як місце перепочинку

    Один з рецептів успіху Віндзорів - їхня послідовність у кризові часи: під час Другої світової королівська родина поділяла життєві труднощі простих людей і харчувалась, приміром, продовольчими пайками. Георг, попри німецькі авіанальоти і пошкодження Букінгемського палацу, залишався в Лондоні. Лише вихідні він проводив з родиною у Віндзорі.

  • Черчіль та королівська родина на балконі Букінгемського палацу в Лондоні під час святкування перемоги в травні 1945 року

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    "Хочемо бачити короля!"

    Завдяки своїй самопожертві члени королівської родини стали символізувати британский опір фашизму. Після капітуляції німецького Вермахту 5 травня 1945 року, сповнений радості величезний натовп скандував перед Букінгемським палацом: "Хочемо бачити короля!" Георг VI був на піку популярності.

  • Весілля кронпринцеси Єлизавети з Філіпом Маунтбеттеном

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Королівські весілля як народні гуляння

    Уже в 1947 році маси людей прийшли на весілля кронпринцеси Єлизавети і Філіпа Маунтбеттена. Донька короля виявилася справжньою знахідкою для корони: її правління триває з 1952 року. Її тривалий позбавлений скандалів шлюб і четверо дітей забезпечили Віндзорам подальше існування у часи занепаду багатьох монархій.

  • Принц Чарлз, леді Ді, Принц Вільям і принц Гаррі у 1989

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Нещасливий спадкоємець: принц Чарлз

    Шлюб принца Чарлза і леді Діани ніколи не був щасливим. Він завершився 1992 року неприємним медіаспектаклем, що завдав шкоди репутації королівської родини. Обидва сини мусили впоратися не лише із розлученням батьків у 1996 році, а й із смертю матері у 1997-му. Після періоду відчуження нині принц Чарлз знову став поважним членом королівської родини.

  • Святкування на честь 90-річчя королеви Єлизавети II біля Віндзорського замку

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Королівський день народження

    У 2016 році Єлизаветі виповнилося 90 років, а 2012 року вона відзначила свій діамантовий ювілей на троні. Вона перебуває на троні найдовше з усіх британських монархів. Вона також побила світовий рекорд перебування на чолі держави. Попри те, що критика королівської родини у ЗМІ дедалі зростає, підтримка монархії за правління Єлизавети II здається нездоланною.

  • Весілля Вільяма і Кейт 29 квітня 2011 року

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Ідеальна пара: Вільям & Кейт

    Після скандального розлучення батька й трагічної смерті матері приватне життя онука королеви Вільяма опинилось під особливо пильною увагою ЗМІ. Він обрав супутницею життя Кейт Міддлтон, яка може і хоче відігравати свою роль у королівській родині. Пара має двох нащадків престолу.

  • Принц Георг і принцеса Шарлота

    Британська монархія - 100 років Віндзорів

    Нове покоління: Шарлотта & Джордж

    Наймолодші нащадки Віндзорів уже в юні роки зажили чималої слави у ЗМІ. "Ефектом принца Джорджа" називають вплив, який той має на економіку і поп-культуру: все, що вдягає або чим користується Джордж, краще продається. У віці двох років чоловічий глянець GQ включив його до списку 50 чоловіків Британії, які найкраще вдягаються.

    Автор: Юлія Гітц


  • Виставка суконь принцеси Діани в Лондоні

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Королева сердець та моди

    На передньому плані - легендарна сукня від Versace. Принцеса Діана вдягала її під час фотосесії 1991 року. Незвичайне й вишукано оздоблене вбрання стало першим творінням дизайнера Джанні Версаче для Леді Ді. Діана та Версаче були добрими приятелями. 2015 року цю сукню продали на аукціоні за 200 тисяч доларів США.

  • Виставка суконь принцеси Діани в Лондоні Diana Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Тема виставки - історія життя в сукнях

    На виставці представлені й дизайнерські вечірні сукні принцеси Діани, що нагадують про романтику 1980-х років. Свого часу принцеса навчилася застосовувати ці рясно оздоблені рюшем та мереживом вбрання як інструмент дипломатії. Коли ж на початку 1990-х років її шлюб з принцом Чарльзом переживав кризу, сукні стали демонстрацією незалежності та влади, дізнаються відвідувачі виставки.

  • Виставка суконь принцеси Діани в Лондоні Diana Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Скромний початок

    "Молодій леді Діані Спенсер світ дизайнерської моди був чужим", - так пояснюють відвідувачам виставки. Спочатку вона мала лише сукню, блузку та кілька пар взуття, решту - позичала в подруг. Ось цю блідо-рожеву шифонову блузку Діана вдягла на першу офіційну зустріч задля створення її портрета 1981 року. Блакитний твідовий костюм вона носила під час медового місяця в замку Балморал у Шотландії.

  • Виставка суконь принцеси Діани в Лондоні Diana: Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Медовий місяць із Чарльзом

    Спочатку вона була просто дружиною принца Чарльза. Лише дещо згодом після одруження з принцом 1981 року тоді ще 20-річна Діана почала розуміти свої нові статус та роль, пояснюють автори виставки. Що самовпевненішою вона ставала, то більш незалежним та норовливим був стиль її суконь.

  • Виставка суконь принцеси Діани в Лондоні Diana Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Демонстрація зростання самовпевненості

    Зі зростанням самовпевненості вона дедалі частіше стала використовувати сукні свого гардероба й для дипломатичних жестів. Приклад тому - сукня, яку вона вдягала під час візиту до Саудівської Аравії. Вбрання прикрашали соколи, а цей птах - символ цієї багатої на нафту арабської країни.

  • Виставка суконь принцеси Діани в Лондоні Diana Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Сукня Travolta

    Справжньою "родзинкою" виставки стала оксамитова сукня дизайнера Віктора Едельштайна. У цьому вишуканому вбранні Діана танцювала під час влаштованого 1985 року офіційного бенкету в Білому домі з Джоном Траволтою. У сукню, що згодом отримала назву Travolta, вона вбиралася й під час офіційного візиту з принцом Чарльзом до Бонна, який тоді був столицею ФРН.

  • Виставка суконь принцеси Діани в Лондоні Diana Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Шлях до ікони стилю

    "Її самовпевненість постійно зростала, вона сама займалася своїм іміджем та обговорювала свої сукні", - зазначається на виставці. Її улюблена дизайнерка - стиліст Кетрін Вокер - спочатку створювала для неї елегантні вечірні сукні, а потім екстравагантні костюми на кожен день. Саме в них Леді Ді займалася доброчинністю - від обідів у лондонському готелі Savoy до відвідин ВІЛ-інфікованих.

  • Виставка історії стилю принцеси Діани в Лондоні Diana Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Жінка, яку найбільше фотографували

    Діана та ЗМІ: то були відносини любов-ненависть. Вона то нарікала на набридливих фотографів, то цілеспрямовано надсилала пресі інформацію про свої таємниці. Утім, навколо принцеси Діани, без жодних дій з її боку, утворилась ціла індустрія, котра жила тим, що поширювала крадькома вихоплені фотознімки, або розкривала такі собі "таємнички" її особистого життя.

  • Виставка історії стилю принцеси Діани в Лондоні Diana Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Від принцеси до королеви сердець

    На 1990-ті роки припало розлучення з Чарльзом, про яке Діана повідомила 1992 року. Саме ці роки позначилися переходом до "робочого гардероба". Цей перехід позначився також і на зміні самого сприйняття Діани загалом. Від принцеси Уельської вона дедалі більше ставала "народною принцесою", королевою сердець, як висловився тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер після її смерті.

  • Виставка історії стилю принцеси Діани в Лондоні Diana: Her Fashion Story

    Принцеса Діана - ікона стилю

    Діана як самовпевнена жінка

    В останньому павільйоні виставлено п'ять найвідоміших вечірніх суконь Леді Ді. Діана вдягала їх на фотосесію із зірковим фешн-фотографом Маріо Тестіно. Поруч із сукнями виставлені фото, де Діана постає як жінка, що випромінює самовпевненість та добре почувається у своїй ролі.

    Автор: Юлія Гітц, Валерій Сааков


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Принцеса Діана - ікона стилю

Байдуже, що саме вона вдягала - твідовий костюм чи вечірні сукні - принцеса Діана завжди була стильною і багато експериментувала. Стилю Леді Ді, яка загинула рівно 20 років тому, присвятили виставку в Лондоні. (31.08.2017)  

Британська монархія - 100 років Віндзорів

Найпопулярнішій королівській династії світу - Віндзорам - виповнюється 100 років. Їхня історія успіху розпочалась 1917 року зі зміни родового імені: з німецького на британське. (17.07.2017)  

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Докладно

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