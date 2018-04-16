Принц Чарльз замінить королеву Єлизавету ІІ на чолі Співдружності націй

Британський принц Чарльз отримав схвалення лідерів країн Співдружності націй щодо головування у ній. На цій посаді 69-річний представник монаршої родини Великобританії замінить свою матір Єлизавету ІІ, якій найближчої суботи, 21 квітня, виповнюється 92 роки. Про це повідомляється у заяві об'єднання у п'ятницю, 20 квітня, напередодні дня народження королеви.

"Ми визнаємо роль королеви у захисті інтересів Співдружності та її народів", - цитує комюніке агенція новин Reuters. Раніше монархиня підтримала призначення принца Чарльза на цю посаду, хоча й лунали заклики щодо передачі цих неспадкових повноважень на основі ротації. Сам Чарльз назвав Співдружність "значною частиною свого свідомого життя". На зустрічі об'єднання у Лондоні були присутні тисячі делегатів зі всього світу.

Заснована 1949 року Співдружність націй раніше була відома як Британська співдружність, вона об'єднує незалежні держави, більшість яких колись входила до складу Британської імперії. Її члени визнають британського монарха як символ вільного об'єднання. На 20 квітня 2018 року налічує 53 учасники, де проживають 2,4 мільярда людей.

Організація не має політичного характеру, йдеться радше про співпрацю урядів, зокрема, в таких питаннях, як захист довкілля. Утім, чинний британський уряд сподівається також збільшити обсяги торгівлі з країнами співдружності пілся виходу країни з Євросоюзу в 2019 році, зазначає інформагенція dpa.

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