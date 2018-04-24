Придушення протестів у Нікарагуа: кількість загиблих зросла до 34 осіб

Кількість загиблих за тиждень антиурядових протестів у Нікарагуа, які жорстко придушуються правоохоронцями, зросла до щонайменше 34 осіб. Про це у середу, 25 квітня, повідомляють місцеві правозахисники, на яких посилається агенція новин AFP. Попередні дані говорили про 27 смертей.
Центр прав людини Нікарагуа (CENIDH) зазначив, що виявив нові тіла загиблих у столичному морзі. Вони належать людям, які раніше вважалися зниклими безвісти. Крім того, кілька осіб загинули через отримані під час протестів травми. Останні офіційні дані про загиблих, оприлюднені 20 квітня, говорять про 10 померлих.
Протести у Нікарагуа, плакат: "Більше жодних смертей!!!"
Невдоволення населення викликали плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Станом на ранок середи протести пішли на спад після обіцянки влади піти на окремі поступки. Зокрема, ідеться про звільнення арештованих протестувальників, послаблення тиску на ЗМІ та початок політичного діалогу.
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Демократія у картинках
Політичні ігри
Камінь, ножиці, папір: хто буде переможцем в Україні, вирішується у заздалегідь спланованій грі, а демократичний розвиток не належить до її правил. Такою ситуацію бачить художник Олег Смаль, який ледве знаходить роботу: "Офіційно в Україні немає цензури, але критикувати заборонено, і слова на кшталт "демократії" влада вже не наважується вимовляти".
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Демократія у картинках
Проблема вибору
Увесь світ догори дриґом, розмірковує німецький карикатурист Роджер Шмідт: ліві виступають за скорочення соціальних виплат, консерватори захищають реформи в енергетиці. "Кого чи що я, власне, обираю? Жодних гострих кутів, жодних порушень табу. Партіям бракує автентичності", - каже Шмідт, який насправді працює інженером, але дуже любить малювати.
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Демократія у картинках
Усе схоплено
"Для демократії в Росії вже запізно. Путін міцно тримає країну в своїх лещатах. Усі росіяни, здатні мислити, мають виїхати на Захід. Тоді ФСБ та п’яні олігархи можуть жити приспівуючи", - каже Денис Лопатін. Дошкульні карикатури Лопатіна з 2007 року стають жертвами цензури. Ось ця, наприклад, безслідно зникла з музею. Сьогодні він малює лише квіточки.
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Демократія у картинках
На батьківщині демократії
"Греція була, є і завжди буде синонімом демократії. Нині в країні – соціальні проблеми, пов'язані з політикою заощадження. Сподіваємося, що прапор демократії все одно буде високо майоріти", - каже відомий грецький художник-карикатурист Бас Мітропулос, який у свої 76 років бачив достатньо криз.
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Демократія у картинках
Виборчі урни теж плачуть
"Якби демократію уособлювали не США, ця форма правління могла б завоювати симпатії людей на Близькому Сході", - вважає єгиптянин Дж.Ф. Анділ. Вже в 19 років він влучно критикував карикатурами ситуацію на своїй батьківщині. У нього навіть виборча урна плаче – через фальсифікації. З 2011 року він малює для популярної єгипетської газети Egypt Independent.
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Демократія у картинках
Куди прямувати далі?
"Америка – це демократія з багатьма голосами, і всі волають щось інше: поверни ліворуч, Дядечко Сем, поверни праворуч! Однак у пустелі нікуди не повернеш", - американець Майк Лестер критикує брак реформ у країні. Його влучні карикатури здобули вже багато нагород, зокрема національної спілки карикатуристів США.
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Демократія у картинках
Технічні проблеми…
Ґомаа Фарахат з Каїра – карикатурист із досвідом. Його кусючі малюнки люблять не лише у Єгипті, він регулярно працює на американські, європейські та азійські газети. Якщо у Єгипті демократія переживає складності, пов'язані, зокрема, із достовірністю результатів виборів, то нинішнє становище у Сирії просто катастрофічне, вважає він.
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Демократія у картинках
Швидка допомога пацієнту євро
Антоніо Месамадеро починав кур'єром у газеті Diario de Granada, а тепер сам є знаним журналістом та карикатуристом. "Більшість політиків в Іспанії хочуть урвати найбільший шмат пирога, у пошані – корупція замість скромності", - критикує він. Чи врятують рецепти німецької канцлерки Меркель президента Рахоя, сумнівно. У будь-якому разі демократія – на лікарняному ліжку.
Автор: Сюзанне Кордс, Захар Бутирський