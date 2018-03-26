"Приватбанк" подав позов проти PwC на три мільярди доларів

Український "Приватбанк" у понеділок, 2 квітня, повідомив, що подав судовий позов проти кіпрської аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers Limited та ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс (Україна)" в регіональний суд Нікосії. Позов подано 30 березня.

Сума позовної заяви складає три мільярди доларів в якості відшкодування збитків, які, як вважає "Приватбанк", були понесені ним в результаті серйозних порушень з боку PwC своїх обов'язків. Йдеться про обов'язки при перевірці фінансової звітності банку за звітні періоди, що закінчуються 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року, коли банк ще належав бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

"Абсолютна нездатність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років привела до того, що практично весь корпоративний кредитний портфель банку не обслуговується і не має відповідного заставного забезпечення", - пояснив голова правління "Приватбанку" Петро Крумханзл.

Як повідомлялося раніше, Національний банк України заявив, що найбільший в Україні "Приватбанк" збанкрутував через те, що всі 100 відсотків його корпоративних кредитів були видані підприємствам, пов'язаним з екс-акціонерами банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

PwC спростувала інформацію Нацбанка про недостовірність даних у своєму звіті, пославшись на те, що навіть після націоналізації нове керівництво "Приватбанку" не внесло жодних коригувань в показники діяльності банку за 2015 рік. У липні 2017 року Нацбанк заборонив PwC здійснювати аудиторські перевірки українських банків.