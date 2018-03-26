 ″Приватбанк″ подав позов проти PwC на три мільярди доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

"Приватбанк" подав позов проти PwC на три мільярди доларів

Український "Приватбанк" подав позов проти аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) на три мільярди доларів. Банк звинувачує аудитора в тому, що він не побачив в його звітності шахрайських операцій.

Приватбанк подав позов проти свого колишнього аудитора

"Приватбанк" подав позов проти свого колишнього аудитора

Український "Приватбанк" у понеділок, 2 квітня, повідомив, що подав судовий позов проти кіпрської аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers Limited та ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс (Україна)" в регіональний суд Нікосії. Позов подано 30 березня.

Сума позовної заяви складає три мільярди доларів в якості відшкодування збитків, які, як вважає "Приватбанк", були понесені ним в результаті серйозних порушень з боку PwC своїх обов'язків. Йдеться про обов'язки при перевірці фінансової звітності банку за звітні періоди, що закінчуються 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року, коли банк ще належав бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

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Міжнародне розслідування детективного агентства Kroll дійшло висновків, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що обернулося збитками в 5,5 мільярда доларів, заявляють в НБУ. (16.01.2018)

У суді Лондона відбулися додаткові слухання у справі "Приватбанку". Арешт активів його колишніх власників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - вирішено продовжити до наступного рішення суду. (25.01.2018)

"Абсолютна нездатність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років привела до того, що практично весь корпоративний кредитний портфель банку не обслуговується і не має відповідного заставного забезпечення", - пояснив голова правління "Приватбанку" Петро Крумханзл.

Як повідомлялося раніше, Національний банк України заявив, що найбільший в Україні "Приватбанк" збанкрутував через те, що всі 100 відсотків його корпоративних кредитів були видані підприємствам, пов'язаним з екс-акціонерами банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

PwC спростувала інформацію Нацбанка про недостовірність даних у своєму звіті, пославшись на те, що навіть після націоналізації нове керівництво "Приватбанку" не внесло жодних коригувань в показники діяльності банку за 2015 рік. У липні 2017 року Нацбанк заборонив PwC здійснювати аудиторські перевірки українських банків.
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Націоналізація "Приватбанку" очима киян (19.12.2016)

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