 Прибічники Навального засновують партію ″Росія майбутнього″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Прибічники Навального засновують партію "Росія майбутнього"

Олексій Навальний через арешт не був присутній на установчому з'їзді "Росії майбутнього". Його прихильники затвердили статут партії і мають намір обрати центральну раду політсили.

Російська опозиція

Учасники установчого з'їзду партії "Росія майбутнього"

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального засновують нову партію "Росія майбутнього". Під час установчого з'їзду в суботу, 19 травня, затверджено статут партії. За створення партії проголосували всі 124 учасники з'їзду, повідомила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш.

Сам Навальний на заході не був присутній, оскільки відбуває покарання за організацію масової акції в Москві 5 травня. Був відсутній і найближчий сподвижник засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК), керівник його передвиборного штабу Леонід Волков, передає кореспондент DW.

На з'їзді виступили опозиціонер Ілля Яшин, а також юристи ФБК Іван Жданов і Любов Соболь. Саме Соболь придумала назву нової партії, що до останнього моменту трималася в секреті. Так само Соболь представила програму партії. Під час виступу вона наголосила на необхідності домагатися "реальних змін" і "реальних реформ", зокрема, в судовій сфері. Іншими пріоритетами для партії стане надання гарантій приватної власності та подальша боротьба з корупцією, запевнила Соболь.

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У свою чергу Іван Жданов, якого обрали секретарем центральної ради партії, висловив упевненість в тому, що нова політсила буде зареєстрована. Він розраховує впродовж наступних кількох тижнів надати в міністерство юстиції РФ документи, необхідні для реєстрації партії, передає інформагенція "Інтерфакс". На самому установчому з'їзді представників російського мін'юсту не було.

Партія без голови

Водночас Жданов зауважив, що наразі партія не матиме посади голови. Керівним органом буде центральна рада, котру очолює секретар. Однак в майбутньому посаду голови партії можуть запровадити на новому з'їзді, припустив Жданов. Крім Жданова та Соболь, до складу центральної ради політсили обрали ще п'ятьох осіб.

Нагадаємо, 15 травня Тверський суд Москви визнав Олексія Навального винним у повторному порушенні правил проведення масового заходу. Опозиціонера засудили до 30 діб адміністративного арешту за організацію несанкціонованого мітингу в центрі Москви 5 травня. Сам Навальний назвав звинувачення "сміховинними".

5 травня приблизно в 100 містах Росії пройшли масові протести під гаслами "Він нам не цар" і "За право бути громадянином", організовані Олексієм Навальним. Їхні учасники висловили невдоволення незмінністю влади, а також соціальними й економічними проблемами. Під час акцій, за даними "ОВС-Інфо", було затримано близько 1600 осіб, багато хто з затриманих - неповнолітні та журналісти.

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