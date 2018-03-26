 Прем′єр Японії порушить питання про викрадення японців Північною Кореєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

Прем'єр Японії порушить питання про викрадення японців Північною Кореєю

Прем'єр Японії Сіндзо Абе планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом викрадення японських громадян Північною Кореєю.

Сіндзо Абе планує візит до США

Сіндзо Абе планує візит до США

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе має намір обговорити викрадення громадян Японії Північною Кореєю у розмові з президентом США Дональдом Трампом. "Я планую відвідати Сполучені Штати наступного місяця і провести зустріч з президентом Трампом (…). Зокрема, я хотів би пояснити позицію Японії щодо питання викрадень", - заявив Абе у п'ятницю, 30 березня.

DW.COM

США і Південна Корея проведуть у квітні спільні військові навчання в Японському морі. Можливість діалогу з КНДР щодо її ядерної програми не змусила Вашингтон і Сеул скасувати традиційні щорічні маневри. (20.03.2018)

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У 2002 році Північна Корея визнала, що викрала 13 японців у 1970-1980-их роках з метою тренування шпигунів. П'ятеро з викрадених повернулися до Японії. Однак у Токіо підозрюють, що викрадено було набагато більше людей.

Очікується, що у травні відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. 

Військові навчання за участю США

Між тим міністр оборони Японії привітав заплановане продовження спільних військових навчань Вашингтона та Сеула і наголосив на їхній важливості у стримуванні загрози з боку Північної Кореї. "У нашому розумінні, навчання будуть подібними за масштабом до навчань попередніх років. Вони відіграють важливу роль у тому, щоб змусити Північну Корею правильно реагувати", - цитує міністра інформагенція Reuters.

Як відомо, 1 квітня у Південній Кореї розпочнуться щорічні спільні з США військові навчання Foal Eagle, які триватимуть один місяць. Окрім того, у квітні два тижні триватимуть симульовані комп'ютерні навчання Key Resolve. Загалом у цих заходах візьмуть участь близько 24 тисяч американських військових та 300 тисяч військових Південної Кореї. Військові навчання відбудуться попри пом'якшення Пхеньяном своєї риторики у останні місяці.
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