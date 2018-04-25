 Прем′єр-міністр Іспанії пообіцяв покарання членам ETA | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

Прем'єр-міністр Іспанії пообіцяв покарання членам ETA

Іспанія не збирається прощати і забувати злочини радикального баскського угруповання ETA попри оголошення про розпуск цієї організації.

Маріано Рахой

Маріано Рахой

Іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой у четвер, 3 травня, заявив, що не буде "ніякої безкарності" для злочинів ETA - радикальної організації, що боролася впродовж понад півстоліття за незалежність Країни Басків. Напередодні вона оголосила про саморозпуск. "Немає значення, що зробить ETA, не може бути місця для безкарності її злочинів. ETA може оголошувати про своє зникнення, але її злочини не зникнуть. Також не припиняться наші зусилля з переслідування і покарання (її членів. - Ред.)", - цитує слова Рахоя інформагенція AFP.

Очікується, що в четвер, 3 травня, ETA офіційно випустить відеозвернення, де оголосить про свій розпуск.

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Регіональний глава Країни Басків Ініго Уркуллу заявив, що сподівався на "односторонній, ефективний та остаточний" кінець ETA. "ETA ніколи не повинна була існувати. Нині покладається кінець темному розділу довжиною у 60 років".

Напередодні офіційні інституції та неурядові організації у Країні Басків отримали листа від угруповання ETA, датованого 16 квітня. Угруповання поінформувало про "повний розпуск усіх своїх структур і заявило про кінець своєї політичної ініціативи". "Ми зробили це, наше останнє рішення, задля початку нової історичної фази", - йшлося у повідомленні.

Баскською мовою абревіатура ETA означає Euskadi ta Askatasuna ("Баскська батьківщина та свобода"). Бойовики угруповання убили 853 осіб під час збройної кампанії за створення незалежної держави басків на території північної Іспанії та південної Франції.

Нагадаємо, що в 2011 році угруповання оголосило про постійне припинення вогню, а в квітні 2018 року ЕТА перепросила за завдану своєю діяльністю шкоду, а минулого року передала французьким правоохоронцям перелік схованок зброї.

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