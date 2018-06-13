 Прем′єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі пішов у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі пішов у відставку

Георгій Квірікашвілі йде у відставку на тлі суперечок у владі та протестів "проти несправедливості".

Квірікашвілі заявив про відставку (архівне фото)

Квірікашвілі заявив про відставку (архівне фото)

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі у середу, 13 червня, заявив про свою відставку. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Квірікашвілі повідомив, що "завжди був і залишається командним гравцем" і йде з посади, бо бачить "настрої в команді". Він також визнав наявність суперечок із главою "Грузинської мрії" Бідзіною Іванішвілі. "Ми маємо деякі розходження з лідером правлячої партії", - цитує Квірікашвілі інформагенція Reuters.

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Протести у столиці Грузії Тбілісі мають продовжитися ввечері п'ятниці. Відставка головного прокурора не задовольнила мітингарів, вони чекають на зміну прем'єра. (01.06.2018)

Грузинські ЗМІ повідомляють, що минулого вівторка на закритому засіданні активу правлячої партії "Грузинська мрія" і членів уряду голова партії Іванішвілі різко розкритикував діяльність уряду. 

Нагадаємо, падіння рейтингу правлячої партії та уряду Квірікашвілі відбулося на тлі масових протестів "проти несправедливості". Причиною протестів став вирок у справі про вбивство двох школярів в грудні 2017 року. Леван Дадунашвілі і Давид Саралідзе загинули під час масової бійки між учнями. Тбіліський міський суд 31 травня частково виправдав обвинувачених у цій справі.

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"Революція батьків": масові протести в Грузії (01.06.2018)

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"Революція батьків": масові протести в Грузії (01.06.2018)  

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