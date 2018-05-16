 Прем′єр Македонії заявляє про близький компроміс з Грецією щодо назви країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Прем'єр Македонії заявляє про близький компроміс з Грецією щодо назви країни

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про шанс на швидке врегулювання суперечки між Афінами та Скоп'є щодо назви країни. Утім, його грецький колега Алексіс Ципрас радить не поспішати.

Зоран Заєв (ліворуч) та Алексіс Ципрас під час зустрічі у Софії 17 травня

Зоран Заєв (ліворуч) та Алексіс Ципрас під час зустрічі у Софії 17 травня

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про досягнення попереднього компромісу з Грецією у суперечці щодо назви країни Македонія. Про це Заєв сказав у четвер, 17 травня, після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, що відбулася в Софії на полях саміту ЄС.

За словами македонського прем'єра, Скоп'є та Афіни можуть укласти відповідну угоду ще до проведення запланованого на червень саміту ЄС. Водночас Заєв визнав потребу провести "додаткові дискусії" в Афінах та Скоп'є щодо того компромісного варіанту, котрий вони з Ципрасом обговорювали. Якщо знайдений компроміс вдасться втілити, то це стане саме тим довгоочікуваним "рішенням", пояснив Заєв, повідомляє інформагенція Reuters.

Навіть якщо порозумітися у найближчий місяць й не вдасться, обидві країни й надалі вестимуть діалог, додав македонський прем'єр. При цьому він наголосив, що Скоп'є та Афіни намагаються розв'язати суперечку задля "посилення гідності та ідентичності громадян в обох країнах".

Тим часом прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зазначив, що поки рано говорити про досягнення домовленості. "Я вірю, що ми подолали вже більшу частину шляху, однак ще треба багато пройти", - заявив Ципрас у Софії, цитує агентство AFP.

Нагадаємо, ООН намагається допомогти владнати супереку між Афінами та Скоп'є. Нинішній уряд Македонії прагне для країни членства в ЄС та НАТО, а передумовою для цього є вирішення всіх територіальних та зовнішньополітичних суперечок із сусідами. Водночас Греція блокує євроатлантичні прагнення Македонії через назву країни, наполягаючи на винятковому праві Греції на назву "Македонія", бо саме так називається одна з провінцій Греції.

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