Прем'єр Греції Ципрас похвалив політику Меркель щодо біженців

Глава грецького уряду Алексіс Ципрас високо оцінив політику німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) щодо біженців. "Для мене ця політика є одним з найбільш позитивних аспектів пані Меркель (…) Вона спробувала у цій кризі біженців поводитися по-європейськи. Це не було просто", - заявив Ципрас в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого опубліковано в суботу, 16 червня. За словами Ципраса, "Меркель була готова у цій кризі поставити на карту свій політичний капітал".

Грецький прем'єр також вказав на те, що до його країни і надалі щоденно прибувають від 50 до 100 шукачів притулку. Загалом лише на материковій частині Греції досі перебувають близько 50 тисяч мігрантів. Ципрас висловив повагу також і Туреччині, де перебувають мільйони біженців передусім з Сирії. "Однак звісно, ми вважаємо, що забагато з них прибувають до нас", - зазначив Ципрас.

Грецький прем'єр наголосив, що питання міграції непокоїтиме Європу у найближчі роки, поки, для прикладу, конфлікти на Близькому Сході не буде подолано. "Ми повинні боротися з причинами, а не лише з наслідками (кризи біженців - Ред.). Інакше ми ніколи не візьмемо ситуацію загалом під контроль", - каже Ципрас, цитує агентство.

Нагадаємо, у 2015 році до Європи прибули понад мільйон біженців переважно із Сирії, Іраку та Афганістану. Більшість із них прибували до Європи з Туреччини через Грецію. Після закриття так званого "балканського маршруту" потік біженців помітно ослаб. Нині більшість мігрантів прибувають до Європи Середземним морем через Лівію та Італію.