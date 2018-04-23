Прем'єр Вірменії Саргсян подав у відставку внаслідок тривалих протестів

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян у понеділок, 23 квітня, оголосив про свою відставку, пробувши на посаді лише близько тижня . Він звернувся до всіх співгромадян включно з тими, які протестують проти його призначення в Єревані та кількох інших містах країни.

"Я виконую вашу вимогу. Бажаю миру всій країні", - йдеться в заяві Саргсяна, яку цитує інформагенція "Інтерфакс". Політик додав, що організатор протестів, лідер опозиційного руху Нікол Пашинян "був правий", а він сам - "неправий".

"Ситуація, яка склалася, має кілька шляхів вирішення, але жодним із них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем'єр-міністра", - йдеться в заяві.

Раніше цього ж дня з СІЗО випустили Нікола Пашиняна і двох опозиційних депутатів парламенту - Арарата Мірзояна та Сасуна Мікаеляна. Їх усіх затримали напередодні. Окрім того, до протестів приєдналася група військових.

До відставки Саргсяна у Єревані в понеділок тривали як протести, так і затримання. На вулиці знову вийшли десятки тисяч людей.

Масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост екс-президента Сержа Саргсяна тривають із 13 квітня. Щодня під час них затримували сотні осіб числа протестувальників. Лише напередодні, за офіційними даними, затримали 280 осіб. Ще семеро людей потрапили до лікарні. Інформагенція dpa називає вірменські протести наймасштабнішими на пострадянському просторі після протестів Євромайдану в Києві та ще низці міст України наприкінці 2013 - початку 2014 років.

Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цьогоріч, згідно з поправками до конституції, Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формує уряд, обирає прем'єр-міністра і президента.

Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня обрали Армена Саркісяна. Тоді як Сагрсян був призначений парламентом прем'єром 17 квітня, коли протести в Єревані вже тривали.