 Прем′єрка Нової Зеландії народила доньку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

Прем'єрка Нової Зеландії народила доньку

Очільниця новозеландського уряду Джасінда Ардерн стала другою у світі головою уряду, яка народила дитину перебуваючи на посаді. Вона планує повернутися на роботу за шість тижнів.

Прем'єрка Нової Зеландії з партнером та донькою

Прем'єрка Нової Зеландії з партнером та донькою

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн у четвер, 21 червня, народила дівчинку. Вона опублікувала фото разом із партнером Кларком Гейфордом та дитиною, перебуваючі у міській лікарні міста Окленд.

"Ласкаво просимо до нашого села. Щасливі мати здорову дівчинку", - написала Ардерн в блозі в Instagram.

Джасінда Ардерн стала другою в світі обраною лідеркою держави, яка народила дитину під час перебування на посаді, повідомляє агенція AP. Першою була прем'єр-міністерка Пакистану Беназір Бхутто, яка народила доньку в 1990 році.

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У віці 36 років британська герцогиня Кейт Міддлтон народила третю дитину - хлопчика. Уже через 7 годин після пологів Кейт, немовля і її чоловік герцог Вільям залишили лікарню Святої Діви Марії в Лондоні. (23.04.2018)

У Новій Зеландії лейбористи та антиімміграційна партія "Нова Зеландія передусім" сформували коаліцію. Уряд країни очолить лідерка лейбористів Джасінда Ардерн (19.10.2017)

Колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Хелен Кларк заявила, що дуже щаслива за Ардерн, і що новозеландці дуже добре сприйняли новину про вагітність голови уряду, яка обійняла цю посаду лише в жовтні 2017 року. "Це ознака нашої зрілості як країни та розуміння, що поєднання кар'єри та сім'ї - вибір, який жінки можуть робити вільно", - заявила вона.

Зараз обов'язки голови уряду країни виконує віце-прем'єр-міністр Вінстон Пітерс. Ардерн планує взяти шеститижневу відпустку перед поверненням на роботу. При цьому вона буде продовжувати приймати основні рішення, включаючи ті. що стосуються національної безпеки. Прем'єрка заявила про впевненість, що уряд буде працювати стабільно попри її відсутність.

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