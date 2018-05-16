Президент Італії доручив сформувати перехідний уряд

Президент Італії Серджо Маттарелла надав екс-співробітнику МВФ Карло Коттареллі мандат на формування перехідного уряду. У понеділок, 28 травня, Коттареллі заявив, що готовий сформувати уряд, щоб провести у країні нові вибори, які мають відбутися восени цього або на початку наступного року.

"Я презентую в парламенті програму, яка - якщо вона буде підтримана парламентом - міститиме бюджет на 2019 рік. Після цього парламент буде розпущений і вибори відбудуться на початку 2019 року", - заявив Коттареллі, передає агенція Reuters.

Проте вибори можуть відбутися і раніше. "За відсутності довіри параламенту, уряд негайно подасть у відставку і його головную функцією буде управління ординарними справами до проведення виборів після серпня", - додав Коттареллі. Як відомо, більшість партій раніше заявили, що не підтримають у парламенті "уряд технократів" і радше підуть на перевибори восени.

Коттареллі довгий час був високопоставленим співробітником Міжнародного валютного фонду. Він відомий як розробник методів зниження державних витрат і упорядкування державних фінансів.

Раніше попередній кандидат на пост прем'єр-міністра, професор цивільного права Джузеппе Конте повернув мандат президентові після того, як виник конфлікт між Маттареллою та коаліцією з "Руху п'яти зірок" і партії "Ліга Півночі". Сторонам не вдалося домовитися про пост міністра економіки і фінансів. Маттарелла, який послідовно дотримується проєвропейського курсу, відмовився погодити кандидатуру міністра економіки та фінансів. На цю посаду коаліція запропонувала 81-річного євроскептика Паоло Савону, який міг просувати вихід Італії із Єврозони.