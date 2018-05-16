 Президент Італії доручив сформувати перехідний уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Президент Італії доручив сформувати перехідний уряд

Тимчасовий прем'єр Італії Карло Коттареллі заявив про підготовку до нових виборів у країні, які відбудуться восени цього або на початку наступного року.

Серджо Маттарелла доручив Карло Коттареллі сформувати перехідний

Серджо Маттарелла доручив Карло Коттареллі сформувати перехідний

Президент Італії Серджо Маттарелла надав екс-співробітнику МВФ Карло Коттареллі мандат на формування перехідного уряду. У понеділок, 28 травня, Коттареллі заявив, що готовий сформувати уряд, щоб провести у країні нові вибори, які мають відбутися восени цього або на початку наступного року.

"Я презентую в парламенті програму, яка - якщо вона буде підтримана парламентом - міститиме бюджет на 2019 рік. Після цього парламент буде розпущений і вибори відбудуться на початку 2019 року", - заявив Коттареллі, передає агенція Reuters.

Проте вибори можуть відбутися і раніше. "За відсутності довіри параламенту, уряд негайно подасть у відставку і його головную функцією буде управління ординарними справами до проведення виборів після серпня", - додав Коттареллі. Як відомо, більшість партій раніше заявили, що не підтримають у парламенті "уряд технократів" і радше підуть на перевибори восени.

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Джузеппе Конте, якого висунули на посаду прем'єр-міністра Італії, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою відмовився від спроб сформувати уряд. Маттарелла відхилив кандидатуру міністра економіки. (27.05.2018)

Після провалу переговорів про новий уряд президент Італії, ймовірно, прагне створити технічний кабінет. Він запросив на консультації економіста і колишнього експерта МВФ Карло Коттареллі. (28.05.2018)

Коттареллі довгий час був високопоставленим співробітником Міжнародного валютного фонду. Він відомий як розробник методів зниження державних витрат і упорядкування державних фінансів.

Раніше попередній кандидат на пост прем'єр-міністра, професор цивільного права Джузеппе Конте повернув мандат президентові після того, як виник конфлікт між Маттареллою та коаліцією з "Руху п'яти зірок" і партії "Ліга Півночі". Сторонам не вдалося домовитися про пост міністра економіки і фінансів. Маттарелла, який послідовно дотримується проєвропейського курсу, відмовився погодити кандидатуру міністра економіки та фінансів. На цю посаду коаліція запропонувала 81-річного євроскептика Паоло Савону, який міг просувати вихід Італії із Єврозони.

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