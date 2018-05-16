 Президент Італії готує ″уряд технократів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Президент Італії готує "уряд технократів"

Після провалу переговорів про новий уряд президент Італії, ймовірно, прагне створити технічний кабінет. Він запросив на консультації економіста і колишнього експерта МВФ Карло Коттареллі.

Президент Італії Серджо Маттарелла намагається вирішити затяжну урядову кризу в країні

Президент Італії Серджо Маттарелла намагається вирішити затяжну урядову кризу в країні

Президент Італії Серджо Маттарелла після чергової невдалої спроби сформувати уряд запросив на зустріч у понеділок, 28 травня, економіста Карло Коттареллі. Очікується, що президент запропонує Коттареллі очолити "уряд технократів", здатний керувати країною до нових виборів.

Коттареллі довгий час був високопоставленим співробітником Міжнародного валютного фонду. Він відомий як розробник методів зниження державних витрат і приведення в порядок державних фінансів. Як відомо, більшість партій раніше заявили, що не підтримають у парламенті "уряд технократів" і радше підуть на перевибори восени.

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Уряд популістів у Італії не з неба впав, а прийшов до влади внаслідок виборів. Але їхня урядова програма ховає в собі вибуховий потенціал для ЄС, пише Бернд Ріґерт. (22.05.2018)

Джузеппе Конте, якого висунули на посаду прем'єр-міністра Італії, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою відмовився від спроб сформувати уряд. Маттарелла відхилив кандидатуру міністра економіки. (27.05.2018)

Раніше попередній кандидат на пост прем'єр-міністра, професор цивільного права Джузеппе Конте повернув мандат президентові після того, як виник конфлікт між Маттареллою та коаліцією з "Руху п'яти зірок" і партії "Ліга Півночі". Сторонам не вдалося домовитися про пост міністра економіки і фінансів. Маттарелла, який послідовно дотримується проєвропейського курсу, відмовився погодити кандидатуру міністра економіки та фінансів. На цю посаду коаліція запропонувала 81-річного євроскептика Паоло Савону, який міг просувати вихід Італії із Єврозони. 

18 травня "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою урядову програму, яка серед іншого передбачала відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призвело б до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії. Повідомлялося також, що коаліційна угода містила заклик до скасування санкцій проти РФ.

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