 Президент Ірану розраховує на порятунок ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

Президент Ірану розраховує на порятунок ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роухані назвав вихід США з ядерної угоди "порушенням політичної етики", однак зазначив, що у партнерів по угоді є ще шанс врятувати її.

Президент Ірану Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані вважає, що у ситуації зі збереженням ядерної угоди йдеться також про порятунок дипломатії як способу розв'язання міжнародних суперечок. "Американський вихід із міжнародної угоди є також порушенням політичної етики і сигналізує про кінець дипломатичних рішень", - заявив іранський президент у неділю, 13 травня, цитує агенція dpa.

Але інші партнери по договору - Німеччина, Франція, Великобританія, Китай та Росія - можуть ще врятувати цю домовленість і довіру до міжнародних угод, наголосив Роухані. Однак для цього вони повинні гарантувати втілення ядерної угоди. Саме від цього залежатиме рішення Тегерана, залишатися в угоді чи ні, стверджує президент Ірану.

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Тим часом міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф вирушив у дипломатичний тур задля порятунку ядерної угоди. 13 травня він прибув з візитом у Пекін, а в наступні дні має відвідати Москву та Брюссель.

Критика всередині Ірану

Всередині Ірану уряд Роухані змушений відбивати гостру критику через угоду. Провідні консервативні діячі закидають йому, що Заходу не можна було йняти віри. Так, голова Ради експертів Ірану аятола Алі Джаннаті заявив, що уряд не зміг забезпечити гарантування інтересів країни.

На його думку, президент Ірану Хасан Роухані, який був ключовим ініціатором підписання угоди в 2015 році, має "принести свої вибачення іранському народу за шкоду, заподіяну в рамках ядерної угоди", цитує агентство  AFP.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна вийде з ядерної угоди з Іраном. Відповідний меморандум він підписав у Білому домі. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч своїм обіцянкам, продовжує розробляти ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина і Великобританія розкритикували рішення США.

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