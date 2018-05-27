Президент ФРН Штайнмаєр: Новина про вбивство Аркадія Бабченка приголомшила

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який цими днями перебуває в Україні, засудив вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. Штайнмаєр зазначив, що це "дуже сумна новина", яка приголомшила, і вимагає повного розслідування убивства.

"Ми повинні створити умови, щоб журналісти у всьому світі робили свою роботу без ризику для здоров'я та життя", - заявив він у середу, 30 травня, передає агенція dpa. Напередодні президент ФРН здійснив офіційний візит у Київ, 30 травня вінперебуває у Львові.

Як повідомлялося, увечері 29 травня в Дніпровському районі Києва на Микільсько-Слобідській вулиці біля своєї квартири пострілами в спину був застрелений російський журналіст, ведучий телеканалу ATR Аркадій Бабченко. Він помер по дорозі в лікарню від зупинки серця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею щодо умисного вбивства. Затримати злочинця по гарячих слідах не вдалося. За даними Нацполіції, перша версія вбивства - професійна діяльність Аркадія Бабченка.

Міжнародна спільнота засудила вбивство Бабченка та закликала українських правоохоронців до швидкого розслідування.

Від Бабченка до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні Аркадій Бабченко Російського журналіста Аркадія Бабченка застрелили 29 травня, біля його квартири в Києві. За попередніми даними, злочинець тричі вистрілив йому в спину. Поліція поки називає дві версії злочину - професійна діяльність та громадянська позиція загиблого - Бабченко був відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив батьківщину та оселився в Києві.

Від Бабченка до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні Павло Шеремет Журналіст Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Шеремет неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

Від Бабченка до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні Аміна Окуєва Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

Від Бабченка до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні Олесь Бузина Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелели 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

Від Бабченка до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні Денис Вороненков Екс-депутата Державної думи Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов. Автор: Ольга Войтович

