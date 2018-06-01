 Президент ФРН перепросив за переслідування гомосексуалів у минулому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Президент ФРН перепросив за переслідування гомосексуалів у минулому

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає й далі боротися проти гомофобії та ненависті щодо людей з негетеросексуальною орієнтацією. Промову він виголосив у Берліні.

Штаймаєр біля пам'ятника переслідуваним у часи націонал-соціалізму гомосексуалам

Штаймаєр біля пам'ятника переслідуваним у часи націонал-соціалізму гомосексуалам

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeir) попросив пробачення за переслідування гомосексуалів у Німеччині в часи націонал-соціалізму. Про це він заявив у неділю, 3 червня, на десятиріччі пам'ятника геям-жертвам нацистського режиму в Берліні, передає агенція AFP.

Частина пам'ятника переслідуваним нацистам гомосексуалам у Берліні

Частина пам'ятника переслідуваним нацистам гомосексуалам у Берліні

DW.COM

Переважна більшість жителів Австралії висловилась за визнання одностатевих шлюбів. Уряд пообіцяв втілити у життя волю народу. (15.11.2017)

Майже половина злочинів проти представників ЛГБТІ-спільноти в Німеччині пов'язані із насильством або завданням тілесних ушкоджень. (09.08.2017)

Він наголосив, що у ті часи приватність, життя, кохання та гідність десятків тисяч гомосексуалів "у наймерзенніший спосіб" заперечували та плюндрували. Їх катували, відправляли в тюрми та концтабори, - зазначив Штайнмаєр. Він нагадав, що й після падіння режиму націонал-соціалістів до гомосексуалів ставилися несправедливо - як у Західній, так і в Східній Німеччині. У ФРН ще упродовж близько двох десятиліть після того на підставі параграфа 175, який криміналізував гомосексуальність, десятки тисяч гомосексуалів були засуджені. "Тому я нині прошу вибачення - за всі завдані страждання та несправедливість і за тривале мовчання після того", - цитує слова президента ФРН агентство dpa. Чесно згадувати історію і в разі потреби також приносити вибачення, якщо була несправедливість, за словами Штайнмаєра, належить до сильних сторін демократії. 

Нині ж, підкреслив федеральний президент, сексуальна орієнтація та статева ідентичність геїв, лесбійок, бісексуалів, квірів, транс- та інтерсексуалів "беззаперечно перебувають під захистом держави". Штайнмаєр також наголосив, що потрібно й далі боротися з гомофобією та ненавистю через сексуальну орієнтацію.

Дивитись відео 03:33
Now live
03:33 хв

#LocalHeroes: від гомофобії до активістки за права ЛГБТ

Дивитись відео 03:42
Now live
03:42 хв

"Мамо, я - лесбійка": сoming-оut дівчини з Росії

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: від гомофобії до активістки за права ЛГБТ  

"Мамо, я - лесбійка": сoming-оut дівчини з Росії  

Також за темою

Erste Homoehen in Neuseeland geschlossen

Коментар: Анґела Меркель і зміна курсу щодо одностатевих шлюбів 28.06.2017

Радше неохоче канцлерка ФРН відходить від "ні" для одностатевого шлюбу. Суто з розрахунку, вважає Ґеро Шліс. Але у підсумку це хороший сигнал для гомосексуалів і для Німеччини.

Докладно

Італійський прем'єр Джузеппе Конте

Вперед, італійські урядовці-дилетанти!

Правління правих та лівих популістів в Італії може принести Європі неспокійні часи, вважає Барбара Везель.  

VW планує збільшити присутність на китайському ринку

Volkswagen планує відкрити в Китаї нові автозаводи

Упродовж наступних 7-8 років VW має намір вивести на китайський ринок 40 моделей електрокарів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  