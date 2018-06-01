Президент ФРН перепросив за переслідування гомосексуалів у минулому

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeir) попросив пробачення за переслідування гомосексуалів у Німеччині в часи націонал-соціалізму. Про це він заявив у неділю, 3 червня, на десятиріччі пам'ятника геям-жертвам нацистського режиму в Берліні, передає агенція AFP.

Частина пам'ятника переслідуваним нацистам гомосексуалам у Берліні

Він наголосив, що у ті часи приватність, життя, кохання та гідність десятків тисяч гомосексуалів "у наймерзенніший спосіб" заперечували та плюндрували. Їх катували, відправляли в тюрми та концтабори, - зазначив Штайнмаєр. Він нагадав, що й після падіння режиму націонал-соціалістів до гомосексуалів ставилися несправедливо - як у Західній, так і в Східній Німеччині. У ФРН ще упродовж близько двох десятиліть після того на підставі параграфа 175, який криміналізував гомосексуальність, десятки тисяч гомосексуалів були засуджені. "Тому я нині прошу вибачення - за всі завдані страждання та несправедливість і за тривале мовчання після того", - цитує слова президента ФРН агентство dpa. Чесно згадувати історію і в разі потреби також приносити вибачення, якщо була несправедливість, за словами Штайнмаєра, належить до сильних сторін демократії.

Нині ж, підкреслив федеральний президент, сексуальна орієнтація та статева ідентичність геїв, лесбійок, бісексуалів, квірів, транс- та інтерсексуалів "беззаперечно перебувають під захистом держави". Штайнмаєр також наголосив, що потрібно й далі боротися з гомофобією та ненавистю через сексуальну орієнтацію.

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