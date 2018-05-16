Президент ФРН наприкінці травня відвідає Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відвідає 29 та 30 травня Україну. Про це в четвер, 17 травня, повідомила прес-служба німецького президента в Берліні. Згідно з повідомленням, у рамках візиту на 29 травня в Києві заплановані переговори Штайнмаєра з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Очікується, що під час зустрічей з керівництвом української держави Штайнмаєр обговорить стан реформ, наголошується в повідомленні прес-служби німецького президента.

Крім того, 29 травня Франк-Вальтер Штайнмаєр виступить перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія". 30 травня в Києві та Львові він проведе зустрічі з вчителями та викладачами німецької мови, а також учнями й студентами, котрі вивчають німецьку, з нагоди німецько-українського року мов. Цією зустріччю Штайнмаєр також вшанує 10-річчя ініціативи "Школи: партнери майбутнього", зазначається в повідомленні прес-служби в Берліні.

Нагадаємо, президент Німеччини виконує здебільшого представницькі функції, утім, як глави держави наділений великими повноваженнями для розв'язання передусім внутрішньополітичних криз.