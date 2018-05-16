 Президент ФРН зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Президент ФРН зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим

Під час наміченого на кінець травня візиту до України президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим та керівництвом міста і області.

Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрінеться із мером Львова Андрієм Садовим

Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрінеться із мером Львова Андрієм Садовим

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) 30 травня зустрінеться з міським головою Львова Андрієм Садовим. Про це повідомляється на сайті німецького президента. Зустріч відбудеться в рамках дводенного візиту Штайнмаєра до України, під час якого також заплановані його переговори з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Також у Львові Франк-Вальтер Штайнмаєр планує зустрітися з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою та головою обласної ради Олександром Ганущиним.

DW.COM

Під час наміченого на 29 та 30 травня візиту президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр поговорить про реформи з Петром Порошенком та Володимиром Гройсманом. (17.05.2018)

Окрім цього німецький президент зустрінеться зі студентами та викладачами Львівського національного університету імені Івана Франка. Також планується його зустріч зі школярами з нагоди німецько-українського року мов.

Нагадаємо, президент Німеччини виконує здебільшого представницькі функції, утім як глави держави наділений великими повноваженнями для розв'язання передусім внутрішньополітичних криз.

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