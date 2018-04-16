Президент Франції у Європарламенті застеріг від "авторитаризму"

Президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до європарламентарів у вівторок, 17 квітня, закликав Євросоюз до реформ і застеріг від спокус "авторитаризму" як у цілому світі, так і всередині європейської спільноти, інформує агенція AP.

У своїй першій промові перед депутатами Європарламентуфранцузький президент звернувся до питання зростання популістських настроїв і злету партій відповідного спрямування у ЄС, особливо з огляду на результати нещодавніх виборів в Угорщині та Італії.

Макрон зазначив, що європейська модель демократії "унікальна" і має бути збережена в моменти розбіжностей між країнами ЄС. "Перед лицем авторитаризму, відповідь не демократичний авторитаризм, а авторитет демократії", - заявив президент Франції.

Він також згадав питання біженців, запропонувавши створення європейського фонду для громад, які їх прийматимуть і сприятимуть їхній інтеграції.