 Президент Франції у Європарламенті застеріг від ″авторитаризму″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Президент Франції у Європарламенті застеріг від "авторитаризму"

У своїй першій промові у Європарламенті президент Франції Еммануель Макрон закликав до реформ і відкритого діалогу з громадянами ЄС, а також застеріг від "авторитаризму".

Макрон у Європарламенті

Макрон виступає у Європарламенті

Президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до європарламентарів у вівторок, 17 квітня, закликав Євросоюз до реформ і застеріг від спокус "авторитаризму" як у цілому світі, так і всередині європейської спільноти, інформує агенція AP.

DW.COM

Реформи в Євросоюзі, які хочуть підготувати Берлін та Париж, стосуються таких сфер, як оборона, політика щодо біженців, наука і освіта, але передусім спільна фінансова політика Єврозони. (16.03.2018)

Віктор Орбан переміг на виборах в Угорщині й може розпочинати нову каденцію. Він є занозою в тілі ЄС. Його демократично легітимована автократія тепер стане ще привабливішою для наслідувачів, вважає Фолькер Ваґенер. (09.04.2018)

У своїй першій промові перед депутатами Європарламентуфранцузький президент звернувся до питання зростання популістських настроїв і злету партій відповідного спрямування у ЄС, особливо з огляду на результати нещодавніх виборів в Угорщині та Італії.

Макрон зазначив, що європейська модель демократії "унікальна" і має бути збережена в моменти розбіжностей між країнами ЄС. "Перед лицем авторитаризму, відповідь не демократичний авторитаризм, а авторитет демократії", - заявив президент Франції. 

Він також згадав питання біженців, запропонувавши створення європейського фонду для громад, які їх прийматимуть і сприятимуть їхній інтеграції.

 

Також за темою

Frankreich Emmanuel Macron empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel in Paris

Макрон: Франції потрібна Німеччина для реформи ЄС 19.01.2018

Еммануель Макрон сподівається на гарні новини з ФРН щодо формування коаліції. Анґела Меркель вважає, що Берлін і Париж мають були рушійними силами в ЄС.

50 Jahre Élisée-Vertrag

Скористатися шансом: німецькі політики ратують за реформу ЄС разом із Францією 20.01.2018

Президентсво Еммануеля Макрона дає історичний шанс для реформування ЄС спільними зусиллями ФРН та Франції, переконані Зіґмар Габріель та Фолькер Каудер.

Deutschland Sondierungsgespräche in Berlin Angela Merkel

Меркель: ЄС має стати згуртованішим та швидшим у прийнятті рішень 21.01.2018

Євросоюз має стати згуртованішим та швидшим у прийнятті рішень. Лише так він може утвердитися в світі, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час візиту до Болгарії.

Докладно

Надпис на білборді: Не дозволь, щоб зрештою сміявся Орбан

Вендетта Віктора Орбана

У Будапешті проурядове опублікувано список "ворогів Угорщини". Спостерігачі заявляють про нову політичну ескалацію. 

default

Чи пройдуть українські олігархи "рентген" статків?

Чи працюватимуть декларації для багатіїв в Україні, і хто від цього виграє - з'ясовувала DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  