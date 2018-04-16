Президент Південної Кореї: КНДР готова до ядерного роззброєння

Північна Корея заявила про готовність до "повного ядерного роззброєння" на Корейському півострові без попередніх умов. Про це у четвер, 19 квітня, заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін. 27 квітня має відбутися зустріч Муна із лідером КНДР Кім Чен Ином. Південнокорейський президент наголосив, що про ультиматум на кшталт необхідності вивести американські війська з регіону, чого раніше вимагала Північна Корея, не йдеться, зазначає агенція новин dpa.

Заява Муна пролунала на тлі підготовки до зустрічі Кіма та президента США Дональда Трампа. Останній погрожував Пхеньяну "максимальним тиском" через ядерну напругу на півострові. Президент Південної Кореї своєю чергою оптимістично оцінив перспективи денуклеаризації - тобто, звільнення від ядерних арсеналів - регіону та досягнення миру між двома Кореями.

Запланована на травень зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї. Торік лідери двох держав обмінялися багатьма взаємними погрозами війни, образами та кепкуваннями на тлі ракетних випробувань Пхеньяна. Це породило у світі побоювання, що конфлікт може перерости у військове протистояння.

Нещодавно ж стало відомо про таємну зустріч держсекретаря США Марка Помпео та Кім Чен Ина. Остання зустріч на високому рівні між представниками США та КНДР відбулася у 2000 році. Тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт провела переговори у Пхеньяні з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.