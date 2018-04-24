 Президент Південної Кореї зустріне Кім Чен Ина біля демаркаційної лінії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Президент Південної Кореї зустріне Кім Чен Ина біля демаркаційної лінії

Лідери Південної та Північної Кореї зустрінуться в прикордонному селищі Пханмунджом на третьому за останні півстоліття міжкорейському саміті.

Світ очікує на третій міжкорейський саміт

Світ очікує на третій міжкорейський саміт

DW.COM

Президент США констатував "великий прогрес" у відносинах із Північною Кореєю, але зазначив, що санкції залишатимуться чинними. Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітись вже в травні. (09.03.2018)

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея. (21.04.2018)

Південна та Північна Кореї домовились надіслати на Ігри в Пхьончхані спільну жіночу команду з хокею, а також разом брати участь у церемонії відкриття Олімпіади. (17.01.2018)

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрінеться з південнокорейським президентом Мун Чже Іном на демаркаційній лінії, що розділяє Корейський півострів, у п'ятницю, 27 квітня. Про це вранці в четвер, 26 квітня, повідомив офіційний Сеул. Кім Чен Ин має перетнути демаркаційну лінію, за якою його чекатиме президент Південної Кореї. Потім вони проведуть зустріч у населеному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні. Ця зустріч стане третьою за понад півстоліття, досі подібні міжкорейські саміти проводилися у Пхеньяні в 2000 і 2007 роках, зазначає агентство AFP. 

Очікується, що Кім та Мун обговорюватимуть ядерний арсенал КНДР. Зустріч має завершитися підписанням спільної заяви. Впродовж 2017 року КНДР здійснила ряд тестових запусків міжконтинентальних ракет, а також нові ядерні випробування, що призвело до посилення напруженості у світі. Однак Зимова Олімпіада у Південній Кореї відзначилася пом'якшенням риторики і демонстрацією Пхеньяном намірів зближення із Сеулом.

Як повідомлялося, Кім Чен Ин також має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наприкінці травня. Білий дім пов'язує нинішнє зростання відкритості Пхеньяна з американською політикою міжнародного тиску і санкцій щодо КНДР.

 

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Також за темою

Südkorea Paju Soldat an Lautsprecheranlage

Південна Корея припинила трансляцію пропаганди на кордоні з КНДР 23.04.2018

Мета такого кроку - створення мирної атмосфери перед запланованою на 27 квітня зустріччю президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, кажуть у Сеулі.

Nordkorea Kim Jong Un beklatscht Raketentest

Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань 21.04.2018

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея.

Symbolbild Nordkorea Südkorea Gespräche Annäherung

Президент Південної Кореї: КНДР готова до ядерного роззброєння 19.04.2018

Лідер Південної Кореї Мун Чже Ін каже, що КНДР не висуває жодних умов для ядерної розрядки. Сеул сподівається на мир з Пхеньяном.

Докладно

Зедер і розп'яття

Суперечка через розп'яття у Баварії

З 1 червня в усіх офіційних установах Баварії мають бути вивішені розп'яття. 

У новому двигуні Bosch має бути значно менше вихлопних газів

Bosch заявив про "прорив" у дизельній технології

Компанія обіцяє, що "новий дизель" буде значно менш шкідливим для довкілля завдяки зменшенню видиків оксиду азоту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  