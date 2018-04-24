Президент Південної Кореї зустріне Кім Чен Ина біля демаркаційної лінії

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрінеться з південнокорейським президентом Мун Чже Іном на демаркаційній лінії, що розділяє Корейський півострів, у п'ятницю, 27 квітня. Про це вранці в четвер, 26 квітня, повідомив офіційний Сеул. Кім Чен Ин має перетнути демаркаційну лінію, за якою його чекатиме президент Південної Кореї. Потім вони проведуть зустріч у населеному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні. Ця зустріч стане третьою за понад півстоліття, досі подібні міжкорейські саміти проводилися у Пхеньяні в 2000 і 2007 роках, зазначає агентство AFP.

Очікується, що Кім та Мун обговорюватимуть ядерний арсенал КНДР. Зустріч має завершитися підписанням спільної заяви. Впродовж 2017 року КНДР здійснила ряд тестових запусків міжконтинентальних ракет, а також нові ядерні випробування, що призвело до посилення напруженості у світі. Однак Зимова Олімпіада у Південній Кореї відзначилася пом'якшенням риторики і демонстрацією Пхеньяном намірів зближення із Сеулом.

Як повідомлялося, Кім Чен Ин також має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наприкінці травня. Білий дім пов'язує нинішнє зростання відкритості Пхеньяна з американською політикою міжнародного тиску і санкцій щодо КНДР.