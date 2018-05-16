Президент Південної Кореї знову зустрівся з Кім Чен Ином - Сеул

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин у суботу, 26 травня, знову зустрілися для переговорів в прикордонному селищі Пханмунджом. Про це повідомила прес-служба президента Південної Кореї в Сеулі, передає інформагенція Reuters. Під час перемовин лідери обговорили можливість проведення зустрічі між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

Мун Чже Ін планує в неділю, 27 травня, докладно поінформувати про результати двогодинних консультацій, проведених на території КНДР неподалік від кордону між двома країнами, зазначається в повідомленні. Ця зустріч представників Південної та Північної Корей стала вже другою впродовж двох останніх місяців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який раніше скасував заплановану на 12 червня зустріч з Кім Чен Ином, згодом заявив, що він вважає проведення зустрічі можливим. Американський президент повідомив зокрема про продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо підготовки такої зустрічі. Не виключено, що саміт може відбутися 12 червня в Сінгапурі, як і планувалося спочатку.

Попередня зустріч Кім Чен Ина та Мун Чже Іна відбулася наприкінці квітня у прикордонному селищі Пханмунджом. За підсумками переговорів і Сеул, і Пхеньян тоді оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир.

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