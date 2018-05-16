 Президент Південної Кореї знову зустрівся з Кім Чен Ином - Сеул | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Президент Південної Кореї знову зустрівся з Кім Чен Ином - Сеул

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин знову зустрілися. Під час переговорів лідери двох Корей обмінялися думками щодо перспективи проведення зустрічі між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом.

Кім Чен Ин та Мун Чже Ін

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин (л.) та президент Південної Кореї Мун Чже Ін (архівне фото)

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин у суботу, 26 травня, знову зустрілися для переговорів в прикордонному селищі Пханмунджом. Про це повідомила прес-служба президента Південної Кореї в Сеулі, передає інформагенція Reuters. Під час перемовин лідери обговорили можливість проведення зустрічі між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

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Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися. Трамп заявив про "продуктивні переговори" з Північною Кореєю щодо цього і можливість проведення саміту в Сінгапурі. (26.05.2018)

Через день після скасування зустрічі із лідером КНДР Кім Чен Ином американський президент Дональд Трамп знову заявив про можливість її проведення. Вона навіть може відбутися 12 червня, як планувалось, сказав він. (25.05.2018)

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні. (25.05.2018)

Мун Чже Ін планує в неділю, 27 травня, докладно поінформувати про результати двогодинних консультацій, проведених на території КНДР неподалік від кордону між двома країнами, зазначається в повідомленні. Ця зустріч представників Південної та Північної Корей стала вже другою впродовж двох останніх місяців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який раніше скасував заплановану на 12 червня зустріч з Кім Чен Ином, згодом заявив, що він вважає проведення зустрічі можливим. Американський президент повідомив зокрема про продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо підготовки такої зустрічі. Не виключено, що саміт може відбутися 12 червня в Сінгапурі, як і планувалося спочатку.

Попередня зустріч Кім Чен Ина та Мун Чже Іна відбулася наприкінці квітня у прикордонному селищі Пханмунджом. За підсумками переговорів і Сеул, і Пхеньян тоді оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир. 

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

Аудіо й відео до теми

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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