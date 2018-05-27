 Президент Німеччини не уникнув в Україні гострих політичних дискусій | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Президент Німеччини не уникнув в Україні гострих політичних дискусій

Візит президента Німеччини в Україну продемонстрував підтримку Києва Берліном і протиріччя між двома країнами.

Петро Порошенко прийняв свого німецького гостя у відреставрованому Маріїнському палаці

Петро Порошенко прийняв свого німецького гостя у відреставрованому Маріїнському палаці

Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше приїхав в Україну в якості президента ФРН і був прийнятий на найвищому рівні. Офіційною метою його візиту були переговори з президентом і прем'єром України, а також зустрічі з українськими студентами та школярами, які вивчають німецьку мову з нагоди Німецько-українського року мов. Президент в Німеччині виконує лише представницькі функції і підписання будь-яких документів не очікувалося. Однак йому не вдалося уникнути дискусії про гострі проблеми безпеки, а також відносин з Росією.

Зустріч старих друзів

Президент України Петро Порошенко прийняв Франка-Вальтера Штайнмаєра в щойно відреставрованому Маріїнському палаці. Він назвав відносини України з Німеччиною унікальними, а самого Штайнмаєра - старим другом, з яким він неодноразово зустрічався під час його перебування міністром закордонних справ. "У нас в минулому році сталося величезне зростання двосторонньої торгівлі - вона виросла майже на 23 відсотка і досягла 8 мільярдів євро. Це один з рекордних показників серед багатьох країн", - заявив Порошенко.

DW.COM

Газопровід "Північний потік-2" не сприятиме цілям енергетичної політики ЄС, а лише посилить домінуючу позицію "Газпрому" на ринку, вважає член Єврокомісії з енергетики Мігель Аріас Каньєте. (14.09.2017)

Європейський Союз може розпочати нові переговори з Росією щодо правових рамок функціонування проекту газогону, які можуть затримати його реалізацію. (26.06.2017)

У свою чергу, Штайнмаєр також зазначив, що з 2014 року відносини Німеччини з Україною стали тіснішими і продовжують зміцнюватися. "Ми тісно пов'язані одне з одним", - заявив Штайнмаєр. Він висловив своє задоволення роботою в Україні понад тисячі німецьких компаній, збільшенням обсягів двосторонньої торгівлі і тим, що 700 тисяч українців вивчають тут німецьку мову. Побувавши в ролі міністра закордонних справ Німеччини тільки на сході України, Штайнмаєр подякував Порошенку за можливість вперше відвідати Львів і поспілкуватися з учителями та учнями спеціалізованої школи з поглибленого вивчення німецької мови.

Газ і Донбас

На спільному брифінгу за підсумками переговорів зі Штайнмаєром президент Порошенко заявив, що безпека і відбиття агресії Росії в Донбасі і Криму є пріоритетами зовнішньої політики України. У свою чергу, німецький президент підтвердив, що і для Берліна безпека України - також пріоритет. Натомість у тому, як гарантувати безпеку України  з огляду на агресію Росії обидва президенти розійшлися. На думку Порошенка, Москва саботує виконання мінських угод і посадити її за стіл переговорів можна тільки подальшим посиленням антиросійських санкцій. На відміну від нього, Штайнмаєр хоч і підтримав ідею реанімації переговорів в форматі нормандської четвірки (Україна, Росія, Німеччина, Франція), але старанно уникав слова "санкції".

Ще однією темою, з якої позиції Німеччини і України розійшлися, стало спорудження газогону "Північний потік-2". "Це абсолютно політичний, а не економічний проект, який скерований на те, щоб розколоти єдність Євросоюзу, щоб завдати шкоди Україні і значно знизити рівень безпеки всього регіону", - заявив Петро Порошенко. Він нагадав, що Росія відмовилася виплатити Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу 4,6 мільярда доларів, що перекреслює довіру до цієї країни.

Однак Штайнмаєр вважає скандальний газогін неполітичним бізнес-проектом, а стурбованість України про втрату нею статусу транзитера російського газу в ЄС "безпідставними переживаннями." В Німеччині докладаються зусилля із забезпечення транзиту природного газу через Україну. З такою метою і відбуваються переговори. В них беруть участь не тільки Україна і Німеччина, а й Європейський Союз", - зазначив німецький президент.

Дивитись відео 00:25
Now live
00:25 хв

Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Анґела Меркель: без транзитної ролі України "Північний потік-2" неможливий (10.04.2018)  

Також за темою

Frank-Walter Steinmeier in Kiew mit Petro Poroschenko

Порошенко: Антикорупційний суд почнуть створювати у липні 29.05.2018

Під час візиту до Києва президента ФРН глава української держави Петро Порошенко висловив сподівання, що процес створення Антикорупційного суду почнеться у липні.

Kultur, Bundespraesident Steinmeier laedt zum Kulturabend fuer Heinrich Boell in der Villa Hammerschmidt

Президент ФРН зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим 28.05.2018

Під час наміченого на кінець травня візиту до України президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрінеться з мером Львова Андрієм Садовим та керівництвом міста і області.

Kultur, Bundespraesident Steinmeier laedt zum Kulturabend fuer Heinrich Boell in der Villa Hammerschmidt

Президент ФРН наприкінці травня відвідає Україну 17.05.2018

Під час наміченого на 29 та 30 травня візиту президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр поговорить про реформи з Петром Порошенком та Володимиром Гройсманом.

Докладно

Петро Порошенко прийняв свого німецького гостя у відреставрованому Маріїнському палаці

Президент Німеччини не уникнув в Україні гострих дискусій

Візит німецького президента в Україну виявив розбіжності між Києвом і Берліном- 

Польські електроавтобуси Solaris.

Польські електробуси на європейському ринку (відео)

Попри дороговизну е-автобусів, на європейських дорогах їх понад дві тисячі. І замовлень у виробників більшає.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  