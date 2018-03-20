Президент М′янми несподівано оголосив про відставку після двох років правління | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Президент М'янми Тхін Чжо подав у відставку після лише двох років правління. 71-річний глава держави заявив в середу, 21 березня, про відмову від займаної посади. Як зазначається на Facebook-сторінці адміністрації президента країни, Чжо вирішив "відпочити" від справ, передає інформагенція dpa. Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про можливу відставку президента за станом здоров'я, проте влада постійно спростовувала цю інформацію.
Тхін Чжo став першим лідером М'янми, котрий не був представником збройних сил після військового перевороту 1962 року. Професор університету і письменник Чжо був обраний президентом у березні 2016 року. Тоді на виборах перемогла Національна ліга за демократію, очолювана лауреаткою Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Сама вона не змогла стати президентом через те, що її сини мають британське підданство, що не дозволяло б їх обійняти посаду згідно з законодавством країни. У квітні 2016 року спеціально для Аун Сан Су Чжі була створена посада державного радника, аналогічна за повноваженнями посаді прем'єр-міністра.
Згідно з конституцією країни, парламент має обрати нового президента впродовж найближчих семи робочих днів. У даний час обов'язки глави держави виконує віце-президент М'янми, колишній генерал М'їн Шве.
Останнім часом керівництво населеної переважно буддистами М'янми зазнавало різкої критики за жорстокі переслідування народності рохінджа, які населяють штат Ракхайн і переважно сповідують іслам. Через репресивні дії силовиків та збройних сил біженцями стали не менше 700 тисяч представників цієї етнічної меншини, котрі втекли до сусіднього Бангладеш. Дії влади М'янми в ООН розцінили як "етнічну чистку". Тим часом у ЄС обдумують запровадження санкцій проти причетних до репресій щодо рохінджа військових.
Керівництво країни намагається всіляко протистояти міжнародному тиску через ситуацією з рохінджа. У М'янмі вже більше трьох місяців відбувають ув'язнення двоє журналістів інформагенції Reuters. Репортери розслідували випадки репресій проти представників рохінджа. 21 березня кілька журналістських об'єднань звернулися з вимогою до влади М'янми звільнити репортерів.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Їх жене відчай
Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Перешкоди на шляху
На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Оманливі спокійні водойми
Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
В очікуванні
Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Невизначене майбутнє
Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
У тісноті й без даху над головою
Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Випалена земля
Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі
Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Настанови Папи
27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.
Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед