 Президент М′янми несподівано оголосив про відставку після двох років правління | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Президент М'янми несподівано оголосив про відставку після двох років правління

Перший за 50 років цивільний президент М'янми заявив про відставку після всього лише двох років перебування при владі.

Президент М'янми несподівано оголосив свою відставку

Президент М'янми Тхін Чжо

Президент М'янми Тхін Чжо подав у відставку після лише двох років правління. 71-річний глава держави заявив в середу, 21 березня, про відмову від займаної посади. Як зазначається на Facebook-сторінці адміністрації президента країни, Чжо вирішив "відпочити" від справ, передає інформагенція dpa. Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про можливу відставку президента за станом здоров'я, проте влада постійно спростовувала цю інформацію.

Тхін Чжo став першим лідером М'янми, котрий не був представником збройних сил після військового перевороту 1962 року. Професор університету і письменник Чжо був обраний президентом у березні 2016 року. Тоді на виборах перемогла Національна ліга за демократію, очолювана лауреаткою Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Сама вона не змогла стати президентом через те, що її сини мають британське підданство, що не дозволяло б їх обійняти посаду згідно з законодавством країни. У квітні 2016 року спеціально для Аун Сан Су Чжі була створена посада державного радника, аналогічна за повноваженнями посаді прем'єр-міністра.

Згідно з конституцією країни, парламент має обрати нового президента впродовж найближчих семи робочих днів. У даний час обов'язки глави держави виконує віце-президент М'янми, колишній генерал М'їн Шве.

Останнім часом керівництво населеної переважно буддистами М'янми зазнавало різкої критики за жорстокі переслідування народності рохінджа, які населяють штат Ракхайн і переважно сповідують іслам. Через репресивні дії силовиків та збройних сил біженцями стали не менше 700 тисяч представників цієї етнічної меншини, котрі втекли до сусіднього Бангладеш. Дії влади М'янми в ООН розцінили як "етнічну чистку". Тим часом у ЄС обдумують запровадження санкцій проти причетних до репресій щодо рохінджа військових.

Керівництво країни намагається всіляко протистояти міжнародному тиску через ситуацією з рохінджа. У М'янмі вже більше трьох місяців відбувають ув'язнення двоє журналістів інформагенції Reuters. Репортери розслідували випадки репресій проти представників рохінджа. 21 березня кілька журналістських об'єднань звернулися з вимогою до влади М'янми звільнити репортерів.

  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


DW.COM

ООН: етнічні чистки рохінджа у М'янмі продовжуються

Після "шаленого кровопролиття" почалася кампанія терору і штучного голоду, заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Ендрю Гілмор після спілкування з біженцями-рохінджа в Бангладеш. (06.03.2018)  

ЄС планує запровадити санкції проти військових М'янми

Міністри закордонних справ ЄС закидають військовим М'янми систематичні порушення прав людини. Заплановані обмежувальні заходи націлені насамперед проти високопоставлених офіцерів. (26.02.2018)  

Доповідь ООН про права людини у світі: "жахіття" у Сирії та ймовірний геноцид у М'янмі

Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн висловив особливе занепокоєння ситуацією у М'янмі та Сирії. Він також закликав ЄС переглянути підхід до вирішення проблеми біженців. (07.03.2018)  

Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

Сотні тисяч рохінджа з М'янми шукають у Бангладеш захисту від насильства, яке зазнають у себе на батьківщині. Проте по той бік кордону їх чекають бідність і поневіряння. Табори для біженців - давно переповнені. (30.11.2017)  

Також за темою

Bangladesch Myanmar - Grenzgebiet Rohingya - Flüchtlinge

ООН: етнічні чистки рохінджа у М'янмі продовжуються 06.03.2018

Після "шаленого кровопролиття" почалася кампанія терору і штучного голоду, заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Ендрю Гілмор після спілкування з біженцями-рохінджа в Бангладеш.

Bangladesch Myanmar - Grenzgebiet Rohingya - Flüchtlinge

ЄС планує запровадити санкції проти військових М'янми 26.02.2018

Міністри закордонних справ ЄС закидають військовим М'янми систематичні порушення прав людини. Заплановані обмежувальні заходи націлені насамперед проти високопоставлених офіцерів.

Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch

Бангладеш: М'янма готова приймати назад біженців рохінджа 02.10.2017

Представники урядів Бангладешу та М'янми домовилися створити спільну робочу групу, яка координуватиме повернення біженців рохінджа до їхніх домівок. Скількох утікачів планують повернути, урядовці не повідомили.

Докладно

Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

Яка мета Туреччини в Сирії?

Що далі планує в Сирії Туреччина після захоплення Афріна? 

Попри санкції та акції протестів, великі російськи банки продовжують працювати в Україні

Рік санкцій: що сталось з російськими банками в Україні

За рік санкцій проти російських банків в Україні громадяни забрали з них понад чверть депозитів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  