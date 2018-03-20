Президент М′янми несподівано оголосив про відставку після двох років правління | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Президент М'янми Тхін Чжо подав у відставку після лише двох років правління. 71-річний глава держави заявив в середу, 21 березня, про відмову від займаної посади. Як зазначається на Facebook-сторінці адміністрації президента країни, Чжо вирішив "відпочити" від справ, передає інформагенція dpa. Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про можливу відставку президента за станом здоров'я, проте влада постійно спростовувала цю інформацію.

Тхін Чжo став першим лідером М'янми, котрий не був представником збройних сил після військового перевороту 1962 року. Професор університету і письменник Чжо був обраний президентом у березні 2016 року. Тоді на виборах перемогла Національна ліга за демократію, очолювана лауреаткою Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі. Сама вона не змогла стати президентом через те, що її сини мають британське підданство, що не дозволяло б їх обійняти посаду згідно з законодавством країни. У квітні 2016 року спеціально для Аун Сан Су Чжі була створена посада державного радника, аналогічна за повноваженнями посаді прем'єр-міністра.

Згідно з конституцією країни, парламент має обрати нового президента впродовж найближчих семи робочих днів. У даний час обов'язки глави держави виконує віце-президент М'янми, колишній генерал М'їн Шве.

Останнім часом керівництво населеної переважно буддистами М'янми зазнавало різкої критики за жорстокі переслідування народності рохінджа, які населяють штат Ракхайн і переважно сповідують іслам. Через репресивні дії силовиків та збройних сил біженцями стали не менше 700 тисяч представників цієї етнічної меншини, котрі втекли до сусіднього Бангладеш. Дії влади М'янми в ООН розцінили як "етнічну чистку". Тим часом у ЄС обдумують запровадження санкцій проти причетних до репресій щодо рохінджа військових.

Керівництво країни намагається всіляко протистояти міжнародному тиску через ситуацією з рохінджа. У М'янмі вже більше трьох місяців відбувають ув'язнення двоє журналістів інформагенції Reuters. Репортери розслідували випадки репресій проти представників рохінджа. 21 березня кілька журналістських об'єднань звернулися з вимогою до влади М'янми звільнити репортерів.