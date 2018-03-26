 Президент МОК Томас Бах прилетів із візитом до КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Президент МОК Томас Бах прилетів із візитом до КНДР

Під час триденного візиту президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах має обговорити з північнокорейським керівництвом подальший розвиток спорту в КНДР та підготовку до наступних Олімпіад.

Керівник МОК Томас Бах прибув із візитом у КНДР

Томас Бах (архівне фото)

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) прибув із триденним візитом до Північної Кореї. У четвер, 29 березня, літак з керівником МОК сів у столиці КНДР Пхеньяні, повідомили у комітеті. В аеропорту Пхеньяна Баха та делегацію МОК зустрів міністр спорту КНДР Кім Іль Гук, який одночасно очолює Національний олімпійський комітет (НОК) країни. Згідно з повідомленням, візит відбувається на запрошення НОК Північної Кореї.

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Третій за понад півстоліття міжкорейський саміт має відбудтися наприкінці квітня. Тим часом Японія також висловлює бажання провести переговори з Пхеньяном. (29.03.2018)

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах має намір відвідати Північну Корею. Мета поїздки до КНДР - "діалог з позитивним результатом", каже Бах. (12.02.2018)

Про плани відвідати КНДР Бах заявляв ще в лютому цього року. Деталі його поїздки не повідомляються. Відомо лише, що темами для обговорення з північнокорейським керівництвом мають стати подальший розвиток спорту в Північній Кореї, а також підготовка атлетів країни до Літніх Олімпійських Ігор в Токіо 2020 року й Зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні.

Оглядачі не виключають, що нинішній візит Баха може стати наступним етапом у розрядці відносин між Пхеньяном та Сеулом, що спостерігається останнім часом. Раніше саме проведення Олімпійських ігор в Пхьончхані призвело до помітного потепління між Сеулом та Пхеньяном. На офіційному відкритті цьогорічних Олімпійських ігор збірні КНДР та Республіки Корея пройшли під спільним прапором об'єднаної Кореї.

Нагадаємо, раніше у четвер повідомлялося про досягнення домовленості між керівництвом КНДР та Південної Кореї щодо проведення двостороннього саміту наприкінці квітня.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

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