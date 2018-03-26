Президент МОК Томас Бах прилетів із візитом до КНДР

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) прибув із триденним візитом до Північної Кореї. У четвер, 29 березня, літак з керівником МОК сів у столиці КНДР Пхеньяні, повідомили у комітеті. В аеропорту Пхеньяна Баха та делегацію МОК зустрів міністр спорту КНДР Кім Іль Гук, який одночасно очолює Національний олімпійський комітет (НОК) країни. Згідно з повідомленням, візит відбувається на запрошення НОК Північної Кореї.

Про плани відвідати КНДР Бах заявляв ще в лютому цього року. Деталі його поїздки не повідомляються. Відомо лише, що темами для обговорення з північнокорейським керівництвом мають стати подальший розвиток спорту в Північній Кореї, а також підготовка атлетів країни до Літніх Олімпійських Ігор в Токіо 2020 року й Зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні.

Оглядачі не виключають, що нинішній візит Баха може стати наступним етапом у розрядці відносин між Пхеньяном та Сеулом, що спостерігається останнім часом. Раніше саме проведення Олімпійських ігор в Пхьончхані призвело до помітного потепління між Сеулом та Пхеньяном. На офіційному відкритті цьогорічних Олімпійських ігор збірні КНДР та Республіки Корея пройшли під спільним прапором об'єднаної Кореї.

Нагадаємо, раніше у четвер повідомлялося про досягнення домовленості між керівництвом КНДР та Південної Кореї щодо проведення двостороннього саміту наприкінці квітня.