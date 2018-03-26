Президент МОК Томас Бах зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) зустрівся з керівником Північної Кореї Кім Чен Ином. Зустріч відбулася в п'ятницю, 30 березня, в рамках триденного візиту Баха до Північної Кореї, повідомляє прес-служба МОК. Офіційна зустріч тривала півгодини, потім Бах та правитель комуністичної країни подивилися разом футбольну гру на стадіоні в Пхеньяні. У розмові з Бахом північнокорейський лідер пообіцяв надіслати атлетів КНДР для участі у майбутніх Олімпіадах, передає інформагенція dpa.

Бах прибув до КНДР напередодні, 29 березня. В аеропорту Пхеньяна Баха та делегацію МОК зустрів міністр спорту КНДР Кім Іль Гук, який одночасно очолює Національний олімпійський комітет (НОК) країни. Візит відбувається на запрошення НОК Північної Кореї.

Про плани відвідати КНДР Бах заявляв ще в лютому цього року. Раніше повідомлялося, що темами для обговорення з північнокорейським керівництвом мають стати подальший розвиток спорту в Північній Кореї, а також підготовка атлетів країни до Літніх Олімпійських Ігор в Токіо 2020 року й Зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні.

Оглядачі не виключають, що нинішній візит Баха може стати наступним етапом у розрядці відносин між Пхеньяном та Сеулом, що спостерігається останнім часом. Раніше саме проведення Олімпійських ігор в Пхьончхані призвело до помітного потепління між Сеулом та Пхеньяном. На офіційному відкритті цьогорічних Олімпійських ігор збірні КНДР та Республіки Корея пройшли під спільним прапором об'єднаної Кореї.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося про досягнення домовленості між керівництвом КНДР та Південної Кореї щодо проведення двостороннього саміту наприкінці квітня.