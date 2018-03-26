Президент МОК Томас Бах зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) зустрівся з керівником Північної Кореї Кім Чен Ином. Зустріч відбулася в п'ятницю, 30 березня, в рамках триденного візиту Баха до Північної Кореї, повідомляє прес-служба МОК. Офіційна зустріч тривала півгодини, потім Бах та правитель комуністичної країни подивилися разом футбольну гру на стадіоні в Пхеньяні. У розмові з Бахом північнокорейський лідер пообіцяв надіслати атлетів КНДР для участі у майбутніх Олімпіадах, передає інформагенція dpa.
Бах прибув до КНДР напередодні, 29 березня. В аеропорту Пхеньяна Баха та делегацію МОК зустрів міністр спорту КНДР Кім Іль Гук, який одночасно очолює Національний олімпійський комітет (НОК) країни. Візит відбувається на запрошення НОК Північної Кореї.
Про плани відвідати КНДР Бах заявляв ще в лютому цього року. Раніше повідомлялося, що темами для обговорення з північнокорейським керівництвом мають стати подальший розвиток спорту в Північній Кореї, а також підготовка атлетів країни до Літніх Олімпійських Ігор в Токіо 2020 року й Зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні.
Оглядачі не виключають, що нинішній візит Баха може стати наступним етапом у розрядці відносин між Пхеньяном та Сеулом, що спостерігається останнім часом. Раніше саме проведення Олімпійських ігор в Пхьончхані призвело до помітного потепління між Сеулом та Пхеньяном. На офіційному відкритті цьогорічних Олімпійських ігор збірні КНДР та Республіки Корея пройшли під спільним прапором об'єднаної Кореї.
Нагадаємо, 29 березня повідомлялося про досягнення домовленості між керівництвом КНДР та Південної Кореї щодо проведення двостороннього саміту наприкінці квітня.
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Міст до Північної Кореї
Міст у нікуди
Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".
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Міст до Північної Кореї
Туристична принада
"Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.
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Міст до Північної Кореї
Погляд через річку
Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.
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Міст до Північної Кореї
Іще один погляд зі "Зламаного мосту"
"Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.
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Міст до Північної Кореї
КНДР у телескоп
Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.
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Міст до Північної Кореї
Сувеніри з кордону
На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.
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Міст до Північної Кореї
Делікатеси з голодної країни
У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.
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Міст до Північної Кореї
Прохолодні відносини
Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.
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Міст до Північної Кореї
Економічного процвітання немає
Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.
Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович