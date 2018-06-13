 Президент Македонії відкинув домовленість із Грецією щодо назви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Президент Македонії відкинув домовленість із Грецією щодо назви

Гьорге Іванов заявив, що не допустить легалізації домовленості з Афінами щодо нової назви Колишньої Югославської Республіки Македонія.

Гьорге Іванов проти зміни назви країни

Гьорге Іванов проти зміни назви країни

Президент Македонії Гьорге Іванов негативно прокоментував рішення, якого досягли Афіни і Скоп'є щодо офіційної назви Колишньої Югославської Республіки Македонія. "Угода щодо назви - це особиста домовленість прем'єр-міністра Зорана Заєва та міністра закордонних справ Ніколи Дімітрова.

DW.COM

Греки протестують проти компромісу щодо назви Македонія. ООН намагається налагодити діалог між Афінами та Скоп'є. (04.02.2018)

Про домовленість між Грецією та Македонією щодо нової назви останньої повідомив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. У майбутньому балканська країна називатиметься Республіка Північна Македонія. (12.06.2018)

Іванов наголосив під час телевізійного виступу, що "угода є неприйнятною". "Я не підпишу угоду з Грецією (…) моє рішення остаточне", - заявив Іванов.

Напередодні прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв оголосив, що сторони нарешті дійшли консенсусу з питання про нову назву країни. За його словами, прийнятною для обох держав є назва Північна Македонія.

Після розпаду Соціалістичної Федеративної республіки Югославія Македонія увійшла в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія, незважаючи на те, що в конституції країни назву країни було зазначено як Республіка Македонія. Проти такої назви виступала Греція, один з північних регіонів якої також називається Македонією. 

Позиція Греції протягом багатьох років перешкоджала інтеграції Македонії до НАТО і Євросоюзу.

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