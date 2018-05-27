Президент Афганістану оголосив про перемир'я з "Талібаном"

Президент Афганістану Ашраф Гані у четвер, 7 червня, заявив про режим припинення вогню у протистоянні з бойовиками екстремістського угруповання "Талібан". Перемир'я триватиме з 12 до 20 червня, на цей період випадає завершення священного для мусульман місяця Рамадан. При цьому боротьба з іншими ісламістськими угрупованнями, зокрема з "Ісламською державою", триватиме, наголосив президент Афганістану.

У "Талібані" агентству AFP поки не підтвердили, що екстремістський рух погодився на перемир'я.

Гані зробив оголошення у телевізійному виступі. "Це перемир'я буде нагодою для "Талібану" задуматися над тим, що їхня кампанія насильства не здобуває для них жодної підтримки, лише дедалі більше відчужує афганський народ від їхніх ідей", - зазначив Гані також у Twitter.

Підставою для оголошення перемир'я Гані назвав фетву улемів (ісламських богословів), винесену на початку цього тижня. Релігійні діячи у фетві назвали гріховними теракти та закликали ворогуючі сторони в Афганістані сісти за стіл переговорів. "Цим оголошенням перемир'я ми підкреслюємо силу афганського уряду і волю народу до мирного розв'язання афганського конфлікту", - додав Гані.

Екстремістське угруповання "Талібан" бореться за встановлення у Афганістані жорсткого порядку на основі законів шаріату. Владу талібів повалили в країні в 2001 році завдяки військовим діям міжнародної коаліції під проводом США.