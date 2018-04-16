 Президентом Парагваю обрали кандидата від правлячої партії Маріо Абдо Бенітеса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

Президентом Парагваю обрали кандидата від правлячої партії Маріо Абдо Бенітеса

Новим президентом Парагваю став кандидат від правлячої консервативної партії "Колорадо" Маріо Абдо Бенітес. 46-річний політик випередив на майже чотири відсотки суперника з лівоцентристського табору.

Президент Парагваю

Маріо Абдо Бенітес

Переможцем на президентських виборах у Парагваї, які відбулися в неділю, 22 квітня, став 46-річний Маріо Абдо Бенітес. Про перемогу Бенітеса, який представляє правлячу консервативну партію "Колорадо" повідомила виборча комісія країни, передає інформагенція dpa.

За даними підрахунку майже усіх бюлетенів, Бенітес набирає 46,5 відсотка голосів. Його найближчий суперник - кандидат від лівоцентристського блоку "Ганар" Ефраїн Алегре - здобуває 42,7 відсотка. Новий президент вступить на посаду 15 серпня 2018 року. Очікується, що він продовжить ліберальну економічну політику свого попередника Орасіо Картеса.

Маріо Абдо Бенітес - син особистого секретаря Альфредо Стресснера, останнього диктатора Парагваю, який правив цією країною в 1954-1989 роках. Партія "Колорадо" практично незмінно перебуває при владі в Парагваї вже близько 60 років.

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