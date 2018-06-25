Президенткою ПАРЄ стала Ліліан Морі Паск'є

Президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала швейцарська делегатка Ліліан Морі Паск'є. У понеділок, 25 червня, її було затверджено на посаді без голосування як єдину кандидатку від соціалістів. Квота очільника ПАРЄ до кінця 2019 року закріплена за соціалістами. Попередній президент ПАРЄ Мікеле Ніколетті після поразки на виборах у Італії втратив мандат члена асамблеї.

Ліліан Морі Паск'є була однією зі співдоповідачок комітету з питань Росії. Після затвердження на посаді президентки вона заявила, що боротиметься з корупцією у лавах ПАРЄ. "За мого президентства асамблея далі працюватиме над тим, щоб відвоювати свою честь", - заявила вона, цитує агенція dpa. 61-річна Ліліан Морі Паск'є є членом ПАРЄ з 2008 року.

Наприкінці квітня незалежний слідчий орган ПАРЄ (IBAC) оприлюднив результати свого звіту, присвяченого вивченню фактів корупції серед делегатів ПАРЄ, які в різні роки були долучені до моніторингу демократичного розвитку Азербайджану. Підставою для цього стали звіти неурядової організації "Європейська ініціатива стабільності" про лобістську діяльність Азербайджану.

У звіті IBAC було названо кілька десятків прізвищ делегатів, які звинуватили в порушенні регламенту Асамблеї та кодексу поведінки члена ПАРЄ. В результаті колишній президент ПАРЄ Педро Аграмунт, румунський депутат Цезар Флорін Преда, голова азербайджанської делегації в ПАРЄ Самад Сеїдов та колишній доповідач з питань України, іспанець Джорді Шукла потрапили під санкції асамблеї.