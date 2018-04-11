Президента ФРН непокоїть дедалі більше відчуження Росії від країн Заходу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) висловив занепокоєння через нинішній напружений стан відносин між Росією та країнами Заходу. Про це глава держави заявив у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюднене в неділю, 15 квітня. Штайнмаєр визнав, що теперішнє "нестримне відчуження" між Росією та Заходом - підстава для серйозної стурбованості.

На сьогоднішній день не лишилося практично жодного "підґрунтя для довіри" між РФ та Заходом, зазначив президент ФРН, назвавши головним завданням для відповідальних політиків протидію цьому відчуженню. Штайнмаєр також закликав не припиняти дипломатичних зусиль задля пошуку виходу з нинішньої ситуації. "Незалежно від Путіна, ми не маємо оголошувати всю Росію, країну і людей, ворогами", - наголошує президент Німеччини. Попри те, що зараз Росія є "складним" сусідом, країнам Заходу не варто допускати домінування "апокаліптичних настроїв" у відносинах з РФ, зауважив президент ФРН.

Санкції як засіб переконання

Щодо політики ЄС до Росії, то саме на уряд Німеччини покладається велика відповідальність у питанні збереження єдності та готовності Євросоюзу до дій, констатував Штайнмаєр. Він наголосив, що треба постійно вказувати Кремлю на "наслідки його дій для європейсько-російських відносин". До останнього пункту належать і запроваджені у відповідь на анексію Криму та початок конфлікту на Донбасі санкції. Втім, ЄС слід намагатися переконати російське керівництво й шляхом "прямого діалогу", ввважає Штайнмаєр.