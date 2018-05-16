 Президента Колумбії обиратимуть у другому турі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Президента Колумбії обиратимуть у другому турі

У першому турі колумбійці найбільше голосів надали правому кандидату Івану Дуке і лівому Густаво Петро. Дуке має намір притягнути до відповідальності повстанців з FARC, а Петро - підтримує мирний договір з ними.

Густаво Петро та Іван Дуке змагатимуться за посаду президента Колумбії у другому турі виборів

Густаво Петро та Іван Дуке змагатимуться за посаду президента Колумбії у другому турі виборів

Кандидат від правої партії "Демократичний центр" Іван Дуке і екс-мер столиці Колумбії Боготи Густаво Петро вийшли до другого туру президентських виборів у країні. Для перемоги у першому турі виборів, який відбувся у неділю, 27 травня, жодному з кандидатів не вистачило голосів.

Іван Дуке набрав близько 39 відсотків голосів, його суперник Густаво Петро, який представляє ліві рухи, - близько 25 відсотків. Обидва вони братимуть участь у другому турі, який відбудеться 17 червня.

Це перші президентські вибори після укладення мирного договору між урядом країни і повстанським угрупованням "Революційні сили Колумбії" (FARC). Конфлікт між владою Колумбії та бойовиками FARC, що тривав понад 50 років, офіційно завершився 15 серпня 2017 року.

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У Колумбії проходять президентські вибори, які можуть вирішити подальшу долю мирної угоди країни з угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (FARC). (27.05.2018)

У цей день в місті Фонсека на північному сході Колумбії відбулась урочиста церемонія з нагоди закінчення збройного протистояння. Президент країни Хуан Мануель Сантос назвав 15 серпня "історичним днем для країни". За словами глави місії ООН в Колумбії Жана Арно, бойовики FARC здали понад 8000 одиниць зброї і близько 1,3 мільйона боєприпасів.

Тим часом агентство Reuters зазначає, що кандидат в президенти Іван Дуке збирається - у разі своєї перемоги - внести зміни в мирний договір і притягнути повстанців до відповідальності за військові злочини. Критики відзначають, що це може призвести до відновлення бойових дій у країні. Густаво Петро підтримує мирний договір у його нинішньому вигляді.

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