 Представниця США в ООН обвинувачує РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

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Новини

Представниця США в ООН обвинувачує РФ у розпалюванні конфлікту на Донбасі

У Радбезі ООН відбулось перше з початку року засідання щодо ситуації на Сході України. Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі звинуватила Москву у розпалюванні конфлікту в Донбасі.

USA Nikki Haley,UN-Sicherheitsrat zu Syrien (picture-alliance/dpa/AA/A. Ozdil)

Постійна представниця США в ООН Ніккі Хейлі звинуватила Москву в розпалюванні конфлікту на Донбасі. Про це вона заявила у вівторок, 29 травня, на першому в цьому році засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на Сході України.

"Незважаючи на спростування, що шиті білими нитками, немає сумнівів у тому, що Росія є рушійною силою в українському конфлікті", - підкреслила Хейлі.

Москва повинна визнати свою провину в розміщенні своїх військовослужбовців на Сході України, зазначила представниця США в ООН. Дані кроки Кремля зроблені не для захисту російськомовного населення, "а для встановлення російського контролю" над українськими територіями, переконана Хейлі.

За її словами, Росія повинна "покласти край анексії Криму" і врегулювати конфлікт. Останнє Москва в змозі зробити сама, наголосила Хейлі.

Про "Бук" і мову ультиматумів

Ще однією темою, яку обговорили члени Радбезу ООН стали результати розслідування катастрофи Boeing-777, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпурта був збитий у небі над Донбасом у липні 2014 року. Представники Міжнародної слідчої групи 24 травня заявили, що установка "Бук", з якої була випущена ракета, що збила літак ракета, належала російським збройним силам. Оскільки дві третини жертв були підданими Нідерландів, розслідування авіакатастрофи проводиться в цій країні.

Присутній на засіданні Радбезу глава МЗС Нідерландів Стеф Блок закликав Москву визнати результати розслідування і повноцінно співпрацювати зі слідством. Постпред РФ при ООН Василь Небензя, в свою чергу, відповів йому категоричною відмовою: "З Росією мовою ультиматумів розмовляти нікому не дозволено". Висновки Міжнародної слідчої групи російський дипломат назвав "безпідставними".

"Акт тероризму" з боку Москви

DW.COM

Минулої доби проросійські сепаратисти 28 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, повідомили у Києві. Загинув один солдат і було поранено чотирьох українських військових. (27.05.2018)

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. (24.05.2018)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який виступав останнім, у відповідь заявив, що зовсім не здивований подібною реакцією Кремля, і назвав інцидент з малайзійським літаком "актом тероризму".

Представник нідерландської поліції Вілберт Пауліссен 24 травня повідомив, що "Бук", з якого стріляли в лайнер, за даними слідства, знаходився на озброєнні 53-й зенітної ракетної бригади, дислокованої в Курську. Ракета, ймовірно, була вироблена в 1986 році на заводі у Підмосков'ї. Слідчі закликали всіх, хто може знати, в яку військову частину була поставлена ця ракета, повідомити про це на умовах повної конфіденційності.

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Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)

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