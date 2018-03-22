Представники Сеула та Пхеньяна зустрінуться 29 березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018

Представники Південної та Північної Кореї обговорять 29 березня деталі запланованої на квітень зустрічі керівників двох держав. Про згоду керівництва КНДР на проведення консультацій наступного тижня повідомили в суботу, 24 березня, у Сеулі в міністерстві у справах національного об'єднання, передає інформагенція dpa.

Консультації щодо організаційних питань проведення майбутнього саміту відбудуться у розділеному між двома країнами прикордонному населеному пункті Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні. Кожна зі сторін відряджає на консультації окрему делегацію. Очолювати представників Сеула буде міністр у справах національного об'єднання Чо Мін Гюн, зазначається в повідомленні відомства.

Очікується, що до порядку денного попередніх перемовин внесуть такі питання, як графік майбутнього саміту та теми для обговорення лідерів двох країн. Обидві держави досі офіційно перебувають у стані війни між собою. Після завершення збройного протистояння 1950-1953-их років відбулося загалом дві зустрічі керівництва КНДР та Південної Кореї - в липні 2000 та в жовтні 2007. Обидва рази місцем зустрічі був Пхеньян.

З початку нинішнього року між двома Кореями спостерігалося деяке поліпшення відносин. Певну роль у цьому зіграли й Олімпійські ігри в південнокорейському Пхьончхані. На відкриття Ігор лідер КНДР Кім Чен Ин відрядив і свою сестру Кім Е Чжон, яка передала президенту Південної Кореї Мун Чже Іну запрошення відвідати Пхеньян для переговорів. Також під час офіційної церемонії відкриття Зимової Олімпіади команди Південної та Північної Кореї йшли під прапором об'єднаної Кореї.

Нагадаємо, до кінця травня очікується також зустріч Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Обидва лідери вже висловили готовність до неї, однак місце і дата проведення поки невідомі. У середині березня у Вашингтоні заявили, що не бачать "зацікавленості до переговорів" з боку уряду в Пхеньяні.