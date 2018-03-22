Представники Сеула та Пхеньяна зустрінуться 29 березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018

Представники Південної та Північної Кореї обговорять 29 березня деталі запланованої на квітень зустрічі керівників двох держав. Про згоду керівництва КНДР на проведення консультацій наступного тижня повідомили в суботу, 24 березня, у Сеулі в міністерстві у справах національного об'єднання, передає інформагенція dpa.
Консультації щодо організаційних питань проведення майбутнього саміту відбудуться у розділеному між двома країнами прикордонному населеному пункті Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні. Кожна зі сторін відряджає на консультації окрему делегацію. Очолювати представників Сеула буде міністр у справах національного об'єднання Чо Мін Гюн, зазначається в повідомленні відомства.
Очікується, що до порядку денного попередніх перемовин внесуть такі питання, як графік майбутнього саміту та теми для обговорення лідерів двох країн. Обидві держави досі офіційно перебувають у стані війни між собою. Після завершення збройного протистояння 1950-1953-их років відбулося загалом дві зустрічі керівництва КНДР та Південної Кореї - в липні 2000 та в жовтні 2007. Обидва рази місцем зустрічі був Пхеньян.
З початку нинішнього року між двома Кореями спостерігалося деяке поліпшення відносин. Певну роль у цьому зіграли й Олімпійські ігри в південнокорейському Пхьончхані. На відкриття Ігор лідер КНДР Кім Чен Ин відрядив і свою сестру Кім Е Чжон, яка передала президенту Південної Кореї Мун Чже Іну запрошення відвідати Пхеньян для переговорів. Також під час офіційної церемонії відкриття Зимової Олімпіади команди Південної та Північної Кореї йшли під прапором об'єднаної Кореї.
Нагадаємо, до кінця травня очікується також зустріч Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Обидва лідери вже висловили готовність до неї, однак місце і дата проведення поки невідомі. У середині березня у Вашингтоні заявили, що не бачать "зацікавленості до переговорів" з боку уряду в Пхеньяні.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський