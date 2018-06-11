 Правозахисники застерігають українців від поїздок на ЧС-2018 до РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Правозахисники застерігають українців від поїздок на ЧС-2018 до РФ

Понад п'ять тисяч українських футбольних вболівальників мають намір відвідати матчі Чемпіонату світу з футболу 2018, що проводитиметься в РФ, наражаючись на небезпеку, попереджають правозахисники.

ЧС-2018

Українські вболівальники, які поїдуть до РФ на Чемпіонат світу з футболу, можуть наразити себе на небезпеку. Таку думку висловив у вівторок, 12 червня, керівник відділу аналітики Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Він зокрема згадав, що понад 5000 українських уболівальників планують відвідати чемпіонат.

"Ця категорія наших уболівальників є надзвичайно вразливою, (..). Тому що, в першу чергу, вони приїжджають на короткий термін і, (…), не згодні тривалий час підкорятися російським традиціям, законам", - зазначив експерт. Мартиненко припустив, що спочатку поведінка українських уболівальників буде "у кращому випадку нейтральною, але не такою, яка б цілком влаштовувала російське законодавство".

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Головний футбольний турнір світу відбудеться на тлі напруження між Росією та Україною, а також країнами Заходу. Бойкоту з боку німецьких політиків не буде, однак приїдуть не всі. (08.06.2018)

Канцлерка Німеччини не бачить принципових причин не їхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу. Однак подальша співпраця світової спільноти з РФ залежатиме від реалізації мінських домовленостей, наголосила Меркель. (11.06.2018)

За словами експерта, не виключено, що уболівальник може щось викрикувати на стадіоні. Крім того, він може висловлювати свою думку українською мовою, що також може викликати нерозуміння патріотично налаштованих росіян.

"Конфлікти в цьому ланцюжку подій можуть бути ... 5 тисяч наших громадян з власної волі помістили себе в обстановку, де вони є об'єктом підвищеного криміногенного інтересу ... Ексцеси можливі з будь-якого боку", - припустив Мартиненко.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року відбудеться в Росії з 14 червня до 15 липня. За даними агентства "Інтерфакс-Україна", станом на початок червня близько шести тисяч українських громадян придбали квитки на матчі ЧС-2018.

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