Правозахисники закидають коаліції під проводом США воєнні злочини у Рацці

Правозахисна організація Amnesty International на основі зібраної інформації зробила висновок, що у 2017 році під час звільнення сирійської Ракки від бойовиків "Ісламської держави" (ІД) силами міжнародної коаліції під проводом США загинули сотні мирних жителів, а тисячі отримали поранення. Такі дані містяться в доповіді, опублікованій у вівторок, 5 червня.

У лютому представники організації провели спеціальне дослідження. Вони опитали десятки свідків операції та оглянули у Рацці низку місць, які зазнали авіа- та артилерійських обстрілів. Експерт AI з питань Близького Сходу Ільяс Заліба вважає, що саме США відповідальні за використання невисокоточної зброї в густонаселених районах. Міжнародне право твердить, що сторони конфлікту не повинні завдавати шкоди цивільним, зазначив він.

Правозахисники з АІ закликали до незалежного розслідування ситуації і до виплати належних компенсацій постраждалим. У заяві йдеться, що загибель мирних жителів в ході звільнення Ракки можна розцінювати як воєнний злочин.

Підтримувані США "Демократичні сили Сирії" розпочали операцію із визволення міста від ІД червня 2017 року. Ракку називали фактичною столицею ІД в Сирії. Ісламісти захопили Ракку в 2014 році.