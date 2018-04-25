Правляча партія Вірменії не висуватиме кандидата у прем'єри

Правляча у Вірменії Республіканська партія, лідером якої є колишній президент і екс-прем'єр Серж Саргсян, не стане висувати кандидатуру на пост глави нового уряду. Про це у суботу, 28 квітня, заявив віце-спікер парламенту, представник партії Едуард Шармазанов.

"Республіканська партія вирішила не висувати кандидата на пост прем'єра Вірменії. Ми обговоримо всіх кандидатів, які будуть висунуті, і до голосування 1 травня приймемо рішення. Змінилася політична ситуація, сьогодні у Вірменії внутрішньополітична криза", - заявив він, передає агенція "Інтерфакс".

Він також повідомив, що в Республіканській партії не знають, чи є інші кандидати на пост прем'єра, окрім лідера протестного руху Нікола Пашиняна. "Коли будуть висунуті всі кандидати, ми приймемо рішення на основі наших обговорень", - відзначив він.

В той самий час Шармазанов відзначив, що правляча партія залишається в політиці. "Є частина населення, яка проти нас. І це наше рішення. Правильне воно чи ні - покаже час. Ми залишаємося в активній політиці", - сказав він.

У свою чергу Нікол Пашинян заявив, що Республіканська партія має підтримати на посаді прем'єр-міністра кандидата народу. "Я готовий зустрітися з усіма депутатами Республіканської партії, щоб довести їм, що ми закриваємо сторінку внутрішньополітичної ненависті", - сказав Пашінян на мітингу в місті Ванадзор. За його словами, якщо 1 травня прем'єром Вірменії буде обраний інший кандидат, крім нього, то акції протесту продовжаться з "десятикратною силою".

Як очікується, 1 травня парламент Вірменії обере нового прем'єр-міністра країни. Наразі єдиним кандидатом на цю посаду є Нікол Пашинян, якого висунула фракція його партії "Елк". 27 квітня він заявив, що у разі, якщо в.о. прем'єра Карен Карапетян висуне свою кандидатуру у прем'єри, то таким чином він "сам себе оголосить ворогом цього героїчного народу".

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.