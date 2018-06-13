 Пошта Нідерландів перепросила за марки з плакатом українця про ЧС-2018 у РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

Пошта Нідерландів перепросила за марки з плакатом українця про ЧС-2018 у РФ

PostNL пропонує своїм клієнтам випуск марок з власним дизайном. Компанія шкодує, що марки з плакатом українця могли бути образливими.

Чемпіонат світу з футболу в РФ стартує 14 червня

Чемпіонат світу з футболу в РФ стартує 14 червня

Нідерландська поштова компанія PostNL у середу, 13 червня, оприлюднила офіційну заяву, в якій шкодує, що на її потужностях були зроблені марки щодо Чемпіонату світу з футболу в Росії, що могли бути для когось образливими. На пошті, яка пропонує клієнтам випускати марки з власним дизайном, було надруковано 10 марок. Для них використали плакат українського художника Андрія Єрмоленка, на якому людина з футбольним м'ячем збиває літак у повітрі - натяк на трагедію рейсу MH17.

Загалом Єрмоленко зробив серію з восьми подібних плакатів про Чемпіонат світу в Росії. За твердженням художника, вони демонструють кривавий характер російського режиму, зазначає "Інтерфакс-Україна". Автор надав вільний доступ до своїх плакатів, будь-хто міг завантажити їх та використовувати для поліграфічної продукції.

Поштовий оператор заявив, що шкодує через марки з зображенням, "яке для когось може бути образливим". "За зміст матеріалу завжди відповідальна особа, яка розробляє і замовляє марку", - наводить слова із повідомлення компанії нідерландський сайт NOS.

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Чи поїдуть німці на ЧС-2018 до Росії? (12.06.2018)

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Понад п'ять тисяч українських футбольних вболівальників мають намір відвідати матчі Чемпіонату світу з футболу 2018, що проводитиметься в РФ, наражаючись на небезпеку, попереджають правозахисники. (12.06.2018)

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Чи поїдуть німці на ЧС-2018 до Росії? (12.06.2018)  

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