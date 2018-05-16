Початок свята футболу: Ліга чемпіонів УЄФА у Києві (відео)

Київ відкриває двері для фанів футболу з уього світу. Вболівальники в очікуванні матчу, правоохоронці опікуються безпекою, а готельєри намагаються в останні дні підзаробити.
Прикордонна служба готова пропускати туристів за прискореною процедурою, окрім іноземців, які незаконно відвідували Крим. Щоб запобігти зіткненням фанів, на вулиці Києва вийдуть майже 22 тисячі співробітників МВС, нацполіції та нацгвардії.
Виконавчий директор ФК "Ліверпуль" Пітер Мур заявив, що Київ не підходить для проведення фіналу Ліги чемпіонів через нерозвинену інфраструктуру, та поскаржився в УЄФА на завищені ціни на житло для вболівальників. (24.05.2018)
Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів в Україні можливі масштабні кібератаки, попередила СБУ. Користувачам рекомендують перезавантажити усі прилади. (23.05.2018)