Початок свята футболу: Ліга чемпіонів УЄФА у Києві (відео)

Фінал Ліги чемпіонів: Київ між жадібністю і гостинністю

Номер у готелі за 1800 євро на добу - це не жарт, а реальність для футбольних фанатів, які приїдуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів. Чи переможе жадібність українську гостинністю?