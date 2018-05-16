 Початок свята футболу: Ліга чемпіонів УЄФА у Києві (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.05.2018
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Політика й суспільство

Початок свята футболу: Ліга чемпіонів УЄФА у Києві (відео)

Київ відкриває двері для фанів футболу з уього світу. Вболівальники в очікуванні матчу, правоохоронці опікуються безпекою, а готельєри намагаються в останні дні підзаробити.

Фінал Ліги чемпіонів у Києві

Прикордонна служба готова пропускати туристів за прискореною процедурою, окрім іноземців, які незаконно відвідували Крим. Щоб запобігти зіткненням фанів, на вулиці Києва вийдуть майже 22 тисячі співробітників МВС, нацполіції та нацгвардії.  

DW.COM

Фінал Ліги чемпіонів: очільник "Ліверпуля" поскаржився в УЄФА на високі ціни

Виконавчий директор ФК "Ліверпуль" Пітер Мур заявив, що Київ не підходить для проведення фіналу Ліги чемпіонів через нерозвинену інфраструктуру, та поскаржився в УЄФА на завищені ціни на житло для вболівальників. (24.05.2018)  

СБУ попередила про загрозу кібератаки перед фіналом Ліги чемпіонів

Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів в Україні можливі масштабні кібератаки, попередила СБУ. Користувачам рекомендують перезавантажити усі прилади. (23.05.2018)  

У Києві запрацював "Фестиваль чемпіонів" для фанів та гостей фіналу Ліги чемпіонів

На Хрещатику офіційно відкрилася фан-зона уболівальників і гостей фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Тим часом до Києва вирушають поліцейські з Іспанії та Великобританії для допомоги українським колегам. (24.05.2018)  

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