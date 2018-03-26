 Початок ″великоднього перемир′я″ на Донбасі: загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

Початок "великоднього перемир'я" на Донбасі: загинув український військовий

Один український військовий загинув, ще троє отримали поранення у перший день так званого "великоднього перемир'я" на Донбасі.

На Донбасі продовжують гинути українські військові

На Донбасі продовжують гинути українські військові

У перший день так званого "великоднього перемир'я" у зоні військового конфлікту на Донбасі у п'ятницю, 30 березня, загинув один український військовослужбовець. Як повідомили у прес-центрі штабу антитерористичної операції (АТО), ще троє українських військових отримали поранення.

DW.COM

На Сході України в неділю загинув один український солдат, повідомили в штабі АТО. І Київ, і сепаратисти на Донбасі заявляють про порушення режиму припинення вогню. (25.03.2018)

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 30 березня. (26.03.2018)

"У першу половину доби режим "великоднього перемир'я", встановлений з опівночі 30 березня, (...) не дотримувався. Станом на 18:00 зафіксовано 16 обстрілів позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Повідомляється, що обстріли збройні формування проросійських бойовиків здійснювали на донецькому напрямку, тоді як на луганському напрямку від початку доби умови перемир'я з боку загонів сепаратистів дотримувалися у повній мірі.

Натомість самопроголошена влада так званої "ДНР" звинуватила ЗСУ у порушення умов перемир'я та проведенні обстрілів підконтрольних сепаратистами районів. У Донецьку кажуть про поранення одного з бойовиків "ДНР" унаслідок вогню з боку українських військових, передає "Інтерфакс".

Нагадаємо, напередодні, 29 березня, лідери країн "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України - привітали домовленості про нове перемир'я між сторонами конфлікту. З початку військового конфлікту на Донбасі перемир'я оголошувалось вже понад десять разів, проте на практиці вони щоразу не дотримувались сторонами протистояння.
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