Потік біженців зростає: Євросоюз підсилить прикордонні служби

Кількість шукачів притулку, що прибувають до Греції з Туреччини значно зросла цього року в порівнянні з попереднім, тож країни ЄС мають вжити термінових заходів щодо збільшення кількості персоналу прикордонних служб. Про це в середу, 16 травня, заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

За даними Єврокомісії, лише в січні-березні 2018 року 15 457 біженців прибули до Греції через Туреччину морським та наземним шляхом. Це майже в дев'ять разів більше, ніж за такий же період минулого року.

Аврамопулос також повідомив, що до Іспанії за перші три місяці цього року прибули 6623 біженці, що на 22 відсотки більше за відповідний минулорічний показник. "Я закликаю країни-члени терміново надіслати прикордонників і обладнання для європейських прикордонних і берегових прикордонних служб", - заявив Аврамопулос.

Водночас Єврокомісія повідомила, що агенція із захисту кордонів ЄС підсилить національні прикордонні служби країн Євросоюзу близько 1500 співробітниками.