Постпред РФ при ООН не виключив можливості війни між Росією і США

У Нью-Йорку відбулася закрита зустріч Ради Безпеки ООН щодо ситуації у Сирії. Члени Радбезу ООН на вимогу Болівії обговорили можливу ескалацію сирійського конфлікту у четвер, 12 квітня.

Після зустрічі постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не виключив можливості війни між Росією і США. "Негайний пріоритет - це відвести загрозу виникнення війни", - зазначив Небензя. Відповідаючи на питання, чи має він на увазі війну між США і Росією, постпред РФ сказав: "На жаль, ми не можемо виключити жодних варіантів, оскільки бачили повідомлення, які виходять із Вашингтона".

Небензя заявив, що Росія сподівається, що США та союзники не будуть вести військових дій проти Сирії. "Ми сподіваємося, що точка неповернення не буде пройдена, що США і їхні союзники утримаються від військових дій проти суверенної держави", - заявив він.

Росія закликала провести повноцінне засідання щодо ситуації в Сирії в п'ятницю, 13 квітня. Москва також звернулася до генсека ООН Антоніу Гутерріша з проханням виступити перед членами Ради Безпеки.

Перед закритою зустріччю 12 квітня Швеція запропонувала свій проект резолюції щодо розслідування хімічних атак в Сирії. Він зокрема передбачає відправку до Сирії місії для вивчення ситуації з арсеналами отруйних речовин, які є в розпорядженні Дамаска. "Росія вивчить проект резолюції, але в обставинах, в яких ми зараз перебуваємо, це не є негайним пріоритетом", - заявив Василь Небензя. Як повідомлялось, раніше Росія і США взаємно наклали вето на резолюції одне одного щодо механізмів розслідування хімічних атак в Сирії.

Раніше президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за хімічну атаку в Сирії на сирійського правителя Башара Асада. Він також звинуватив Росію та Іран у підтримці "тварюки Асада". Якщо буде встановлено, що президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за напад, то він, як і інші, заплатить за це, пригрозив Трамп.