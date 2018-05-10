Посол США у ФРН застеріг щодо впливу Росії на ЄС через "Північний потік-2"

Новий посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл застеріг від посилення "російського впливу" на ФРН та Європу через будівництво газопроводу "Північний потік-2". "Ми дуже занепокоєні через проект газопроводу", - сказав дипломат в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюдненому в неділю, 13 травня, повідомляє одне з видань групи, Berliner Morgenpost.

Посол США в Німеччині Річард Гренелл

За словами Гренелла, США тісно співпрацюють з європейцями, які також занепокоєні через будівництво газопроводу. Нинішню стратегію газопроводу дипломат позначив як "дуже проблематичну".

Єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер також критикує проект "Північного потоку-2". Він не є в європейських інтересах, заявила чиновниця в інтерв'ю медіагрупі Funke. "Ми маємо спільну стратегію - отримувати нашу енергію з різних джерел і робити нас не настільки сильно залежними від Росії", - наголосила Вестагер. За словами єврокомісарки, зведення газопроводу не в інтересах ЄС не лише з міркувань захисту клімату, а й безпеки.

Нагадаємо, дочірнє підприємство російського газового монополіста "Газпром" Nord Stream 2 вже розпочало роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін. Будівництво трубопроводу планується завершити до кінця 2019 року. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща, США та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії. У Києві, зокрема, цей проект вважають не економічним, а політичним, та розглядають його як загрозу для національної безпеки України й додатковий фактор ризику для ЄС.

У Німеччині ж наприкінці березня видали остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на території країни.

Дивитись відео 03:01 Поділитись Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vnOx Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)