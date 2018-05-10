 Посольство США в Єрусалимі: крок з небезпечними наслідками | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.05.2018
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Політика й суспільство

Посольство США в Єрусалимі: крок з небезпечними наслідками

14 травня відбудеться відкриття посольства США в Єрусалимі. До чого може призвести рішення США перенести посольство до міста, котре є яблуком розбрату для ізраїльтян і палестинців?

US-Botschaft nach Jerusalem (DW/T. Kraemer)

Тихий і спокійний район Арнона в південній частині Єрусалима в понеділок, 14 травня, стане центром світової уваги. На вулиці, що веде до консульства США, вже висять ізраїльські та американські прапори. З 14 травня в будівлі буде розташовуватися посольство Сполучених Штатів у Єрусалимі, про що свідчать нові дороговкази на івриті, арабською та англійською мовами.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю й оголосив про перенесення туди посольства, таким чином він виконав обіцяне під час виборчої кампанії. Це його рішення, що суперечить усталеній політиці Сполучених Штатів на Близькому Сході, наразилося на значну критику. Міжнародна спільнота переконана, що питання про статус Єрусалима має вирішуватися на ізраїльсько-палестинських переговорах з цього питання.

"Я думаю, це правильно, що США переносять посольство сюди, тому що, врешті-решт, це ж столиця! Запитайте будь-яку дитину, де наша столиця, і вона відповість: "У Єрусалимі", - каже Уріель Беренстайн, котрий гуляє зі своїм собакою центром Західного Єрусалима. "Якщо в майбутньому буде утворено Палестинську державу, і вони захочуть отримати частину Єрусалима, коли-небудь вони підпишуть угоду про це, але зараз Єрусалим - це столиця Ізраїлю", - додає Беренстайн.

Дорожні вказівники Посольство США на вулицях Єрусалима

Дороговкази "Посольство США" на вулицях Єрусалима

Разом з тим, 25-річний ізраїльтянин стурбований, що перенесення посольства в Єрусалим спричинить новий спалах напруженості між Ізраїлем і палестинцями. "Безумовно, це викличе напруженість, можна тільки сподіватися на те, що лідери обох сторін зможуть заспокоїти людей", - каже чоловік.

Інших жителів країни не надто турбують ці проблеми. "Посольство США, безсумнівно, має бути в Єрусалимі, як і посольства всіх інших країн, тому що Єрусалим - це столиця Ізраїлю", - переконана ізраїльтянка Рена Баба. 

"Ще ніколи Єрусалим не був настільки розділений"

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На відкриття посольства США в Єрусалимі прибула американська делегація у складі якої, зокрема, Іванка Трамп та Джаред Кушнер. Тим часом палестинці у Секторі Гази готуються до протестів. (13.05.2018)

Урочистості із перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима пройдуть без головного гостя - президента США. Багатьох рішення Трампа здивувало. (08.05.2018)

За тиждень до офіційного відкриття у Єрусалимі перенесеного з Тель-Авіва посольства США у місті з'явилися дороговкази на нього. Мер Єрусалима назвав відкриття дипустанови "історичним моментом". (07.05.2018)

Адміністрація Білого дому планує офіційно перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима у травні цього року. Це відбудеться у 70-ту річницю проголошення держави Ізраїль. (23.02.2018)

Спершу в дипломатичному представництві США в Єрусалимі буде працювати тільки американський посол в Ізраїлі Девід Фрідман і ще кілька співробітників. Як очікується, повністю переїзд посольства завершиться за кілька років. Дипломатичне відомство розташується або в приміщеннях колишнього консульства, або для нього побудують новий комплекс. Територія посольства перебуває неподалік від так званої "зеленої лінії" - демаркаційної лінії, що розділяла територію Ізраїлю і Йорданії після війни 1948 року.

"Парадоксальним чином, перенесення посольства не має прямого впливу на місто, але, з іншого боку, воно спричинить величезні наслідки", - каже Даніель Зайдман, американсько-ізраїльський адвокат і засновник НКО Terrestrial Jerusalem. "Ще ніколи Єрусалим не був настільки розділений і нестабільний, а його статус ще ніколи не був таким суперечливим. Переїзд американського посольства нічого не змінить. З іншого боку, рішення перенести посольство в Єрусалим стало смертним вироком для керівної ролі США в політичному врегулюванні відносин між Ізраїлем і Палестиною", - додає Зайдман.

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, що працює над новим мирним планом врегулювання відносин між ізраїльтянами і палестинцями, але рішення з переїздом посольства в Єрусалим стало неоднозначним сигналом. Місто залишається яблуком розбрату для ізраїльтян і палестинців. Під час своєї першої поїздки до Ізраїлю в квітні новий державний секретар США Майкл Помпео зазначив, що "кордони ізраїльського суверенітету в Єрусалимі залишаються предметом переговорів між двома сторонами".

Однак в січні президент США Дональд Трамп заявив, що питання Єрусалима "знято з порядку денного, тому більше ми про це не говоримо". Палестинське керівництво різко засудило рішення адміністрації Трампа і відтоді відмовляється співпрацювати з офіційними представниками США.

Гнів палестинців

"Рішення Сполучених Штатів говорить про те, що вони повністю на боці Ізраїлю, що їх не цікавлять права палестинців. Вони практично сказали палестинцям: "Ми проти того, щоб ваші мрії про державу здійснилися ". Палестинців залишили ні з чим", - каже Джавад Сійам, палестинський активіст, який брав участь в грудневих демонстраціях в Єрусалимі після того, як США оголосили про свої наміри перенести посольство. "Історія повторюється: вони говорять палестинцям: "У вас немає тут жодних прав, а інші можуть встановити свій контроль", - додає Сійам.

Палестинці вигнані з Ізраїлю (1948 рік)

Палестинські вигнанці (1948 рік)

Палестинці хочуть створити власну державу зі столицею в Східному Єрусалимі, територія якого була завойована Ізраїлем в ході Шестиденної війни в 1967 році. У 1980 році Ізраїль анексував Східний Єрусалим і оголосив об'єднане місто своєю столицею. Більшість країн міжнародної спільноти не визнала цей крок.

"Ким вважає себе Трамп, заявляючи, що Єрусалим - це Ізраїль? Яке відношення він взагалі має до Єрусалима?" - гарячкує молодий палестинець біля Дамаських воріт - головного входу в старе місто в Єрусалимі. Він вважає, що рішення США ігнорує той факт, що палестинці також мають тісні зв'язки зі стародавнім містом, яке є священним і для мусульман, і для іудеїв, і для християн.

Напруження у регіоні

Відкриття американського дипломатичного відомства в Єрусалимі збігається в часі з ескалацією відносин між Ізраїлем та Іраном, що може перерости в повномасштабний конфлікт.

У день урочистої церемонії відкриття посольства організатори палестинського так званого "Великого маршу повернення" (акції протесту палестинців, організовані радикальним рухом ХАМАС - Ред.) планують провести на кордоні між Сектром Гази та Ізраїлем нові масштабні протести.

Щотижневі акції відбувалися там щотижня від 30 березня 2018 року. Внаслідок сутичок палестинців з ізраїльськими військовими на акціях протесту загинули близько 50 демонстрантів, сотні - було поранено. Наступного дня після відкриття посольства палестинці відзначають також "День Накба" або день катастрофи, згадуючи про майже 700 тисяч арабських біженців внаслідок арабсько-ізраїльської війни 1947-1949 років і шестиденної війни 1967 року. Цього дня відбуваються марші та демонстрації. Переміщення посольства США до Єрусалима є чітким посланням для палестинців, переконаний Даніель Зайдман: "Цей крок каже їм: залиште сподівання. Цей конфлікт - не вирішити".
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